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Депутаты гордумы Волгограда отчитались о доходах
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Депутаты гордумы Волгограда отчитались о доходах 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутаты Волгоградской городской Думы опубликовали декларации о доходах за 2017 год.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы, отчитался о заработках и глава города, председатель Думы Андрей Косолапов. Он заработал в минувшем году 1,9 миллиона рублей. Отметим, что еще в 2016 году его доход достигал пяти миллионов рублей. Глава города также отчитался о том, что у него есть дорогостоящие авто Hyundai Genesis и Toyota Land Cruiser, а также катер, две квартиры, здание аптеки. У жены Косолапова задекларирован доход в 366 000 рублей за год, два дачных участка, квартира, Mercedes-Benz.
Замглавы Волгограда Алексей Волоцков задекларировал доход в 1,3 миллиона рублей.
Отметим, что некоторые депутаты гордумы, в отличие от ее председателя, зарабатывают, к примеру, в 17 раз больше него. Так, Дмитрий Дильман, глава комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности, задекларировал за 2017 год доход в 33,7 миллиона рублей. У депутата есть две дачи, квартира, дом, по два садовых и сельскохозяйственных участка земли, четыре трубоукладчика. Еще один депутат — Андрей Гимбатов — заработал 26,4 миллиона рублей. А Александр Егунов — 19,8 миллиона рублей.
Заработки остальных депутатов в среднем колеблются в районе двух миллионов рублей.
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