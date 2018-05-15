Депутаты гордумы Волгограда отчитались о доходах

Депутаты Волгоградской городской Думы опубликовали декларации о доходах за 2017 год.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы, отчитался о заработках и глава города, председатель Думы Андрей Косолапов . Он заработал в минувшем году 1,9 миллиона рублей. Отметим, что еще в 2016 году его доход достигал пяти миллионов рублей. Глава города также отчитался о том, что у него есть дорогостоящие авто Hyundai Genesis и Toyota Land Cruiser, а также катер, две квартиры, здание аптеки. У жены Косолапова задекларирован доход в 366 000 рублей за год, два дачных участка, квартира, Mercedes-Benz.

Замглавы Волгограда Алексей Волоцков задекларировал доход в 1,3 миллиона рублей.

Отметим, что некоторые депутаты гордумы, в отличие от ее председателя, зарабатывают, к примеру, в 17 раз больше него. Так, Дмитрий Дильман, глава комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности, задекларировал за 2017 год доход в 33,7 миллиона рублей. У депутата есть две дачи, квартира, дом, по два садовых и сельскохозяйственных участка земли, четыре трубоукладчика. Еще один депутат — Андрей Гимбатов — заработал 26,4 миллиона рублей. А Александр Егунов — 19,8 миллиона рублей.

Заработки остальных депутатов в среднем колеблются в районе двух миллионов рублей.