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Клиентам ТФБ и Интехбанка РФП выплатил более 177 млн рублей
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Клиентам ТФБ и Интехбанка РФП выплатил более 177 млн рублей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Российский фонд поддержки выплатил 177 млн рублей клиентам Татфондбанка и Интехбанка, сообщает пресс-служба РФП.
Всего в организацию поступило более 4,1 тыс. заявлений от клиентов Татфондбанка и Интехбанка, среди которых 2722 — от юрлиц и 1397 — от физлиц. При этом в данный момент на выплаты могут претендовать юридические лица, состоящие в третьей очереди реестров требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, с суммой требования от 300 до 500 тыс. рублей. Также на выплаты могут рассчитывать льготные категории граждан (физлица), состоящие в реестрах требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка. Порядка 1,8 тыс. заявлений удовлетворяют этим условиям. Общая сумма по этим заявлениям может составить 375 млн рублей.
С заявителями заключено 1,3 тыс. соглашений об уступке требования на общую сумму 263,5 млн рублей. Выплаты от Фонда уже получили 968 организаций в размере 177 млн рублей.
Напомним, офис Фонда работает в Казани на ул. Хади Такташа, 41 с понедельника по пятницу, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Со всеми возникающими вопросами можно обратиться по телефону 8 (843) 205-06-07.
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