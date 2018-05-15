Клиентам ТФБ и Интехбанка РФП выплатил более 177 млн рублей

Российский фонд поддержки выплатил 177 млн рублей клиентам Татфондбанка и Интехбанка, сообщает пресс-служба РФП.

Всего в организацию поступило более 4,1 тыс. заявлений от клиентов Татфондбанка и Интехбанка, среди которых 2722 — от юрлиц и 1397 — от физлиц. При этом в данный момент на выплаты могут претендовать юридические лица, состоящие в третьей очереди реестров требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, с суммой требования от 300 до 500 тыс. рублей. Также на выплаты могут рассчитывать льготные категории граждан (физлица), состоящие в реестрах требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка. Порядка 1,8 тыс. заявлений удовлетворяют этим условиям. Общая сумма по этим заявлениям может составить 375 млн рублей.

С заявителями заключено 1,3 тыс. соглашений об уступке требования на общую сумму 263,5 млн рублей. Выплаты от Фонда уже получили 968 организаций в размере 177 млн рублей.