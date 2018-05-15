Акибанк запустил новый вклад «Хит лета»

Акибанк (Набережные Челны) предлагает новый вклад «Хит лета».

Его минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок размещения — четыре месяца. Средства привлекаются под 6,75% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Елена Соловьева. «При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Автоматическая пролонгация на новый срок невозможна», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру

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