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Статус самозанятых закрепят законодательно
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Статус самозанятых закрепят законодательно 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минюст разработал законопроект, закрепляющий статус самозанятых в России. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В настоящее время в Российской Федерации значительное количество экономически активных самозанятых граждан, фактически осуществляющих на свой риск предпринимательскую деятельность (без привлечения наёмных работников) по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, отмечается в законопроекте.
Указанные граждане действуют вне правового поля, не платят налоги, не осуществляют пенсионных отчислений, не имеют возможность законно участвовать в гражданском обороте. В целях обеспечения защиты прав самозанятых граждан, установления упрощённого порядка их деятельности, предоставления льгот необходимо законодательно закрепить критерии определения понятия «самозанятые граждане».
Ранее сообщалось, что Правительство России в ближайшее время определит окончательный формат налогообложения самозанятых граждан. Ставка нового налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физлицам, и 6%, если услуги оказываются компаниям. Подобный налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей.
Президент России Владимир Путин поручил завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан до 15 июля 2018 года. Идею легализации самозанятых граждан ещё в 2016 году озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отмечала, что регионы платят взносы в социальные фонды за официально неработающих и скрывающих свои доходы граждан.
По данным Росстата, к настоящему времени в налоговых органах из 20 миллионов подрабатывающих граждан зарегистрировалось лишь 1400.
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