Реальная зарплата в Британии выросла впервые за год

Реальная заработная плата в Великобритании в I квартале выросла впервые более чем за год, поскольку темпы роста зарплаты превысили уровень инфляции, пишет Bloomberg

Средняя заработная плата без учета бонусов выросла на 2,9% в годовом выражении, максимальными темпами с августа 2015 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Рост потребительских цен в среднем составил 2,7% за тот же период, и ожидается дальнейшее замедление инфляции.

Рост заработной платы с учетом бонусов замедлился до 2,6%.

Уровень занятости в Великобритании достиг 75,6%, это рекордно высокий показатель.

Количество работающих британцев в январе-марте составило 32,34 млн человек — на 197 тыс. больше, чем в октябре-декабре 2017 года. Уровень безработицы остался на 43-летнем минимуме 4,2%.

Число безработных в I квартале сократилось на 46 тыс. относительно октября-декабря — до 1,42 млн человек.

Как сообщали "Вести. Экономика", Банк Англии по итогам майского заседания оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых.

Обновленные прогнозы центробанка предполагают, что инфляция будет замедляться быстрее и снизится до целевого уровня 2% через два года. Регулятор отметил, что отчасти это объясняется тем, что преодоление последствий падения фунта стерлингов, вызванного референдумом о Brexit, проходит быстрее.