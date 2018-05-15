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Реальная зарплата в Британии выросла впервые за год
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Реальная зарплата в Британии выросла впервые за год 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: EPA
Реальная заработная плата в Великобритании в I квартале выросла впервые более чем за год, поскольку темпы роста зарплаты превысили уровень инфляции, пишет Bloomberg.
Средняя заработная плата без учета бонусов выросла на 2,9% в годовом выражении, максимальными темпами с августа 2015 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).
Рост потребительских цен в среднем составил 2,7% за тот же период, и ожидается дальнейшее замедление инфляции.
Рост заработной платы с учетом бонусов замедлился до 2,6%.
Уровень занятости в Великобритании достиг 75,6%, это рекордно высокий показатель.
Количество работающих британцев в январе-марте составило 32,34 млн человек — на 197 тыс. больше, чем в октябре-декабре 2017 года. Уровень безработицы остался на 43-летнем минимуме 4,2%.
Число безработных в I квартале сократилось на 46 тыс. относительно октября-декабря — до 1,42 млн человек.
Как сообщали "Вести. Экономика", Банк Англии по итогам майского заседания оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых.
Обновленные прогнозы центробанка предполагают, что инфляция будет замедляться быстрее и снизится до целевого уровня 2% через два года. Регулятор отметил, что отчасти это объясняется тем, что преодоление последствий падения фунта стерлингов, вызванного референдумом о Brexit, проходит быстрее.
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