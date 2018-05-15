6 фактов о недвижимости Швейцарии: прогнозы, цифры, тенденции

1. Экономические перспективы позволяют надеяться на лучшее

Аналитики прогнозируют рост ВВП Швейцарии на 1,7% в 2018 году и небольшое сокращение уровня безработицы. Позитивное влияние на местную экономику окажет и восстановление соответствующих показателей Еврозоны. В результате доходы домохозяйств увеличатся, что должно привести к повышению спроса на покупку жилья.

Правда, определенное влияние окажет повышение процентных ставок по ипотеке, из-за которого покупательская активность в 2018 году фактически не изменится.

График доступности жилья в Швейцарии

2. Строительная активность будет сокращаться

В 2018 году эксперты прогнозирует строительство 21 200 единиц жилья по всей Швейцарии. При этом больше всего от замедления строительного сектора пострадает сегмент апартаментов. Ожидается завершение возведения 13 800 квартир, что на 5,5% меньше, чем в 2017 году. При этом частных домов будет построено меньше, чем годом ранее, всего на 1,1% — около 7400.

Изменение строительной активности

Синим цветом обозначены частные дома, красным — квартиры.

3. Цены на жилье будут расти

С учетом роста спроса в сочетании с сокращением строительной активности аналитики ожидают дефицита предложений на рынке жилья, что неминуемо приведет к дальнейшему росту цен.

Зимой 2016/2017 года произошел временный спад цен на дома и квартиры. Но это оказалось лишь небольшой передышкой после 14 лет непрерывного роста. И во второй половине 2017 года снова наметилась положительная динамика. Эксперты прогнозируют, что в 2018 году частные дома в стране подорожают на 2,5%, а квартиры — на 2%.

Динамика цен на жилье в Швейцарии

4. Уровень иммиграции стагнирует

2017-й стал четвертым годом сокращения чистой миграции подряд. Разница между выехавшими за пределы страны швейцарцами и прибывшими в страну иностранцами составила всего 52 000 человек. Это на 12% меньше, чем годом ранее. Но уже в четвертом квартале 2017 года наметилась стабилизация ситуации. И эксперты прогнозируют, что в 2018 году уровень чистой миграции будет стагнировать, составив 50 000 человек. Вкупе с улучшением экономики это приведет к тому, что спрос на арендное жилье останется высоким.

Изменение уровня иммиграции

Голубым цветом выделены показатели чистой миграции, темно-синим — прогноз на 2018 год 5. В сегменте строящегося арендного жилья наблюдается бум В 2017 году власти одобрили строительство 27 000 квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Несмотря на то, что это на 1500 единиц меньше, чем годом ранее, соответствующий показатель достигает максимума 20-летней давности. При этом наблюдается тенденция по расширению строительной активности в сельские районы и окрестности крупных городов.

Эксперты Credit Suisse ожидают дальнейшее оживление строительного сектора в отношении арендного жилья в таких регионах, как северо-восток Цюриха и пригороды Лозанны. Также много новых арендных квартир будет строиться в кантонах Во, Фрибур, Золотурн и Тичино. А вот в некоторых частях центральной Швейцарии и кантоне Ааргау произойдет спад.

Ожидаемое расширение строительства арендного жилья в 2018 году

6. Арендные ставки будут снижаться

Поскольку арендного жилья строится все больше, а уровень иммиграции стагнирует, спрос на съемную недвижимость недостаточен. В 2017 году это уже привело к тому, что авторы 4% объявлений на онлайн-порталах снизили стоимость аренды. В итоге за 2017 год ставки по всей стране упали в среднем на 0,2%. Аналитики не видят предпосылок для изменения этой ситуации в 2018-м. Они ожидают, что арендные ставки упадут еще на 1%. Доходность от арендной недвижимости будет еще ниже, чем в 2017 году и составит 4-6% годовых.

Снижение арендных ставок на онлайн-порталах

Как видите, экономике Швейцарии ничего не грозит. Альпийская страна по-прежнему остается надежной гаванью для сохранения средств. Если вам интересно местное жилье, обратите внимание на предложения по продаже объектов на нашем портале.

В материале использован отчет банка Credit Suisse — Swiss Real Estate Market 2018.

Автор Ольга Петегирич