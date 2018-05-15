Можно ли забрать единственное жилье за долги — позиция Верховного суда

Если должник не справился с выплатами, а его недвижимость указана в качестве залога, то кредитор может претендовать на собственность заемщика. Но не напрямую, а через публичные торги. Такое решение Верховный суд вынес по спору жительницы Краснодарского края и ее знакомого, у которого она одолжила 3 млн руб., подтвердив долг свидетельством о праве на наследство по закону, пишет « Российская газета ». Однако заемщик расплатиться не смогла, кредитор обратился в суд, и Районный суд Краснодара постановил вернуть ему 3,5 млн руб. — тело кредита и проценты.

Пристав вернул кредитору пустой исполнительный лист, так как никакого имущества у должницы не оказалось. Однако кредитор снова обратился в суд с требованием передать ему наследство должницы — квартиру, о которой она говорила ему при обращении за деньгами. По мнению займодателя, наследственная недвижимость была обеспечением по ее обязательствам. Заемщик выступала против: в суде она заявила, что не заключала с истцом договор залога недвижимости, а ее оценка не проводилась.

Райсуд отказал кредитору, постановив, что для заемщика это единственное жилье, и забрать его нельзя. Однако истец обжаловал решение в Краснодарском краевом суде, который встал на его сторону, признав за ним право собственности на квартиру и взыскав в его пользу с должника еще 1,5 млн руб. — разницу между суммой долга и стоимостью квартиры. Суд исходил из того, что гражданка в расписка указала жилье как возможный залог.

После этого решения ответчица обратилась в Верховный суд, который постановил следующее. Если должник не может расплатиться по обязательствам, обеспеченным залогом, то хозяин залоговой расписки получает не сам предмет залога, а лишь право получить удовлетворение из стоимости предмета залога, который для этого выставляется на продажу. То есть жилье может быть взыскано, но оно должно быть продано с публичных торгов с определением начальной цены. Передать квартиру в собственность кредитора, минуя публичные торги, недопустимо.

Верховный суд также пришел к выводу, что краевой суд должен был установить характер правоотношений и обязательств сторон. Поэтому Судебная коллегия по гражданским делам ВС отменила апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение.