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Расчет налога на имущество основывается только на цене из ЕГРН
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Расчет налога на имущество основывается только на цене из ЕГРН 

Время бухгалтера 1 час назад
База по налогу на имущество компаний в отношении недвижимости рассчитывается на основе стоимости по кадастру этой недвижимости на 1 января года соответствующего налогового периода. НДС из базы по имуществу не вычитается.
Цена земли или другой недвижимости по кадастру определяется по Законам №135-ФЗ и №237-ФЗ. Согласно этим нормативным актам, кадастровая цена является конкретной, зафиксированной в ЕГРН величиной. Порядок ее применения не предусматривает использование для налогообложения сумм, не отраженных в реестре. В случае, если кадастровую цену участка земли или здания установят соответствующей его рыночной стоимости по решению уполномоченной комиссии или суда, то сначала эту сумму нужно зафиксировать в ЕГРН, и только после этого применять при расчете налогов.
Использования другой суммы, отличающейся от отраженной в ЕГРН, НК РФ не предусматривает. Сложившаяся судебная практика это подтверждает: ВС РФ в решении от 15.02.2018 N 5-КГ17-258 указал, что сама по себе оценка и определение рыночной цены земли или здания для дальнейшего использования без продажи недвижимости не создает условий для возникновения НДС.
ПИСЬМО Минфина РФ от 23.04.2018 № 03-05-05-01/27098
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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