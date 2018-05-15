Расчет налога на имущество основывается только на цене из ЕГРН

База по налогу на имущество компаний в отношении недвижимости рассчитывается на основе стоимости по кадастру этой недвижимости на 1 января года соответствующего налогового периода. НДС из базы по имуществу не вычитается.

Цена земли или другой недвижимости по кадастру определяется по Законам №135-ФЗ и №237-ФЗ. Согласно этим нормативным актам, кадастровая цена является конкретной, зафиксированной в ЕГРН величиной. Порядок ее применения не предусматривает использование для налогообложения сумм, не отраженных в реестре. В случае, если кадастровую цену участка земли или здания установят соответствующей его рыночной стоимости по решению уполномоченной комиссии или суда, то сначала эту сумму нужно зафиксировать в ЕГРН, и только после этого применять при расчете налогов.

Использования другой суммы, отличающейся от отраженной в ЕГРН, НК РФ не предусматривает. Сложившаяся судебная практика это подтверждает: ВС РФ в решении от 15.02.2018 N 5-КГ17-258 указал, что сама по себе оценка и определение рыночной цены земли или здания для дальнейшего использования без продажи недвижимости не создает условий для возникновения НДС.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»