Белгородцы пошли за ипотекой 

В два раза большеСтатистику ипотечного кредитования в регионе обнародовали в отделении по Белгородской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. По данным ведомства, за первые три месяца нынешнего года белгородцы получили 2,4 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей. Прошлогодняя статистика гораздо скромнее — 1,4 тысячи займов на 2,1 миллиарда. В среднем белгородцы берут в банке 1,7 миллиона рублей на покупку квартиры, а средняя процентная ставка банка составляет 9,67 процента годовых. Еще год назад этот показатель не падал ниже 11,91 процента, и такие перемены, конечно, стимулируют рынок ипотечного кредитования. Ипотечные заемщики остаются самыми дисциплинированными клиентами банков: 99 процентов из них вовремя вносят ежемесячные платежи, не допуская просрочек. Да и другие свои обязательства перед кредитным учреждением исполняют неукоснительно. Впрочем, все это, возможно, и стало причиной небольшого, но все же роста цен на жилье. По данным Белгородстата, в первом квартале квартиры на первичном рынке подорожали на 2,2 процента, на вторичном — на 1,8. При этом только элитная недвижимость оценивается так же, как и раньше, но, стоит отметить, что этот сегмент в принципе нечувствителен к общим тенденциям. Статистики констатируют, что цена на «квадрат» в новых квартирах экономкласса теперь достигает 45,6 тысячи рублей, улучшенного — почти 55 тысяч рублей. «Вторичка» тоже не отстает: стоимость метра превышает 53 тысячи рублей. Ничего не заметилиМежду тем на первичном рынке это оживление прослеживается не так уж и явно. Руководитель отдела продаж домостроительной компании Татьяна Масленникова констатирует: растущего спроса на покупку квартир в новостройках в ипотеку не наблюдается. — Возможно, дело в том, что наш клиент в основном — это участник долевого строительства, — считает она. — 95 процентов продаж у нас осуществляется именно в рамках такой программы. Но продажи в ипотеку все же идут, так же, как и покупка за наличные: по-прежнему есть люди, которые приобретают недвижимость, имея на руках необходимую для этого сумму. Их мало — и они не готовы ждать снижения цен. Вообще хочется сказать, что рынок не стоит на месте, и это главное. Среди объектов, строительство которых мы должны завершить в будущем году, продано уже процентов 50. Так или иначе, люди покупали и будут покупать жилье. Ипотечные заемщики остаются самыми дисциплинированными клиентами банков: 99 процентов из них вовремя вносят ежемесячные платежиНе заметили растущего спроса на кредитование и в ООО «Жилстрой-1». Компания возводит трехэтажные дома в белгородском пригороде, и спрос на квартиры в них сравнивают с продажей горячего хлеба. — Надо сказать, что ипотечные клиенты у нас были всегда, — говорит представитель отдела продаж Александра Дикун. — Мы строим уже третий дом, люди наблюдают за процессом и звонят, спрашивают, когда начинаются продажи. К этому времени большинство приходит к нам с уже одобренным кредитным лимитом, что, конечно, упрощает нам оформление. Однако есть и люди, которые только у нас узнают, как можно взять кредит и в каком банке наиболее выгодные условия. Как правило, покупкой квартир в принципе озадачиваются молодые семьи с ребенком, а то и двумя. Это подтверждают не только в компаниях-застройщиках, но и в агентствах недвижимости. Риелтор Анна Белых подчеркивает: во многом этому способствует программа материнского капитала. — Когда в семье появляется второй ребенок, супруги задумываются о расширении площади, — напоминает она. — И, как правило, однокомнатную квартиру меняют даже не на более просторную «двушку», но зачастую и на «трешку» — или четырехкомнатную. — Состоявшиеся люди со стабильным заработком понимают, что в этой квартире придется жить всей семье не пять и не семь лет, — добавляет Александра Дикун. Эксперты напоминают: разница в цене между одно— и двухкомнатной квартирой невелика, а между трех— и четырехкомнатной, можно сказать, вообще малозаметна. В последнем случае важно только вовремя задуматься о том, сможет ли семья оплачивать коммунальные услуги. Однако во время выбора жилья над этим вопросом, как правило, размышляют единицы. Все — самиРиелторы отмечают, что перемены на рынке недвижимости заставляют трансформироваться даже неповоротливую прежде бюрократическую систему. — И покупка квартиры, и продажа — дело хлопотное, а если продавцов и покупателей на один объект по два или по три — то это вообще настоящее мучение, ведь в каждую инстанцию надо высидеть длинную очередь всем вместе, — говорит Анна Белых. — Но надо отдать должное тем же банкам, Пенсионному фонду — теперь все оформляется гораздо быстрее. Одобрение кредита — пять-семь дней. Никто уже не ждет месяцами. Перечислить материнский капитал? Легко. Механизм четко отлажен, и могу сказать, что теперь работать — одно удовольствие. Набор банковских услуг обрастает самыми неожиданными сервисами, которые облегчают работу даже агентам, не говоря уже о продавцах и покупателях квартир. К примеру, в известном банке есть услуга электронной регистрации — за семь тысяч рублей человек может быть избавлен от походов в МФЦ и долгих ожиданий: сотрудники банка все сделают сами. — При этом процент по кредиту тоже снижается — пусть на долю, но, если брать всю сумму займа, — существенно, — говорит Анна Белых. — Людям это интересно, и они решаются немного переплатить на первом этапе. К тому же цена, на мой взгляд, адекватная — это не 17 и не 70 тысяч. О том, как будет развиваться рынок ипотечного кредитования дальше, — представители строительных компаний и агентств недвижимости предпочитают не загадывать. Однако аналитики уже предупреждают: совсем скоро клиентами банков станет поколение рожденных в 90-х годах прошлого века, а это совсем немногочисленная группа. Значит, продавать кредитные продукты станет гораздо сложнее. Впрочем, риелторы подчеркивают, что жилье — это не автомобиль, без которого можно обойтись. Помимо этого, потребность в собственной крыше над головой у молодого поколения, стремящегося как можно быстрее отделиться от родителей, будет выше. Кредитофобия будущим 30-летним мало знакома — они, можно сказать, с первых заработков вовсю пользуются «беспроцентными» картами и не боятся тратить больше, чем имеют. Кто знает, какой рост покажет рынок ипотеки через пять лет?