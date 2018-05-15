Оборот средних и малых предприятий в регионе превысил 355 миллиардов рублей

Поддержка малого и среднего предпринимательства была и остается приоритетным направлением работы Правительства области. Об этом сегодня на заседании областной Думы заявил глава региона Дмитрий Миронов . Губернатор выступил перед депутатами с докладом о деятельности регионального Правительства в 2017 году.

— Одним из приоритетных направлений нашей работы остается поддержка малого и среднего бизнеса. Мы работали над формированием благоприятного предпринимательского климата, устранением нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, расширением доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам, — сказал Дмитрий Миронов. — В целом за счет средств областного и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году направлено более 480 миллионов рублей.

Губернатор отметил, что в прошлом году на территории региона осуществляли хозяйственную деятельность почти тридцать тысяч средних и малых предприятий. Их оборот превысил 355 миллиардов рублей, что составляет 33 процента в общем обороте всех предприятий и организаций Ярославской области

Объем налогов на совокупный доход среднего и малого бизнеса, поступивших в консолидированный бюджет региона, вырос на 15 процентов и составил почти 3 миллиарда рублей.