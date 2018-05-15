Заплатить пенсионные взносы станет проще

Гражданам, которые самостоятельно уплачивают страховые взносы на пенсию, будет проще подтвердить их перечисление. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Законопроект, разработанный Правительством, направлен на соблюдение прав застрахованных лиц, уплачивающих самостоятельно дополнительные страховые взносы в рамках программы государственного софинансирования пенсии.

Сейчас законодательством предусмотрено, что при самостоятельной уплате взносов человек должен не позднее 20 дней со дня окончания квартала предоставлять в территориальный орган Пенсионного фонда копии платёжных документов за истекший квартал с отметками кредитной организации о перечислении.

Но при перечислении денежных средств используются различные способы и платёжные системы, и на документах, подтверждающих уплату взносов, не всегда есть такие отметки. Правительство предлагает исключить требование о наличии на платёжных документах отметки кредитной организации. При этом предоставляется возможность направлять такие документы в электронной форме.