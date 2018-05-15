Кредит «Выгодный» в Тойота Центр Волгоградский 

До 31 мая 2018 года в автомобиль Тойота Центр Волгоградский действует специальное кредитное предложение «Выгодный» от АО «Тойота Банк» со сниженной процентной ставкой от 5.5%*.
Данное специальное кредитное предложение не распространяется на автомобили Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Corolla, Toyota Fortuner в следующих случаях:
— на автомобили Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Corolla, Fortuner на которые клиенту предоставляется скидка при одновременной сдаче в trade-in;
— на автомобили Toyota Camry в комплектации Стандарт;
— на автомобили Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Комфорт;
— на автомобили Toyota Hilux в комплектации Стандарт;
— на автомобили Toyota Corolla в комплектации Стандарт.
Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14 Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4 rolf-volgogradskiy.ru *Ставка указана по кредитной программе «Выгодный (новые автомобили) 02_18» при первоначальном взносе (ПВ) от 70% от стоимости автомобиля и сроке кредита (СК) 12 мес. Условия кредитования: годовая процентная ставка при ПВ от 70% от стоимости а/м и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 7,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,5% годовых; при ПВ от 40 до 69,9% и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 8,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог АО «Тойота Банк» и страхование по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия АО «Тойота Банк». Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует с 01.02.2018.