Кредит «Выгодный» в Тойота Центр Волгоградский

До 31 мая 2018 года в автомобиль Тойота Центр Волгоградский действует специальное кредитное предложение «Выгодный» от АО «Тойота Банк» со сниженной процентной ставкой от 5.5%*.

Данное специальное кредитное предложение не распространяется на автомобили Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Corolla, Toyota Fortuner в следующих случаях:

— на автомобили Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Corolla, Fortuner на которые клиенту предоставляется скидка при одновременной сдаче в trade-in;

— на автомобили Toyota Camry в комплектации Стандарт;

— на автомобили Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Комфорт;

— на автомобили Toyota Hilux в комплектации Стандарт;

— на автомобили Toyota Corolla в комплектации Стандарт.

Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14 Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota