ПФР обязан вернуть деньги, перечисленные не на тот счет

Суд обязал Пенсионный фонд дать казначейству указание о возврате компании суммы в размере более 1 млн рублей. Эти деньги фирма в конце 2016 года ошибочно перечислила в качестве страховых взносов на расчетный счет УФК по г. Москве вместо УФК по Московской области Казначейство самостоятельно возвращать деньги отказалось, сославшись на необходимость соответствующего распоряжения ПФР как получателя данных средств. Однако в ПФР заявили, что у них таких полномочий уже нет, ведь администрированием взносов с 2017 года занимаются налоговые органы . Последние также не смогли ничем помочь компании. Судьи решили, что фонд обязан обеспечить возврат средств, поскольку они находятся на лицевом счете, по которому администратором доходов является именно ПФР.