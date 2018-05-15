Ещё
ПФР обязан вернуть деньги, перечисленные не на тот счет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПФР обязан вернуть деньги, перечисленные не на тот счет 

Время бухгалтера 56 минут назад
Суд обязал Пенсионный фонд дать казначейству указание о возврате компании суммы в размере более 1 млн рублей.
Эти деньги фирма в конце 2016 года ошибочно перечислила в качестве страховых взносов на расчетный счет УФК по г. Москве вместо УФК по Московской области.
Казначейство самостоятельно возвращать деньги отказалось, сославшись на необходимость соответствующего распоряжения ПФР как получателя данных средств.
Однако в ПФР заявили, что у них таких полномочий уже нет, ведь администрированием взносов с 2017 года занимаются налоговые органы. Последние также не смогли ничем помочь компании.
Судьи решили, что фонд обязан обеспечить возврат средств, поскольку они находятся на лицевом счете, по которому администратором доходов является именно ПФР.
Время бухгалтера: последние новости
Как налоговики могут испортить ваш отпуск Стал известен прожиточный минимум за IV квартал 2017 года Минфин: категория «B» не означает, что налог начислят как за легковушку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер муж Аллегровой17
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен224
Пока вы спали: кто назначил предателя России144
Иллюзия разврата17
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян491
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
04:12
Путин рассказал о работе с Собчаком
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение