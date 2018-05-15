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КПРФ предлагает ввести до 2030 года мораторий на повышение пенсионного возраста
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КПРФ предлагает ввести до 2030 года мораторий на повышение пенсионного возраста 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Фракция КПРФ внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Об этом сообщил во вторник на пленарном заседании Госдумы депутат Олег Смолин.
Ранее о необходимости повышения пенсионного возраста в РФ заявлял председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, подобное решение необходимо, однако его нужно принимать «аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде». Он также подчеркнул, что кабмин подготовит свои предложения в ближайшее время и внесет их на рассмотрение Госдумы.
"Мы вносим законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Тогда, мы надеемся, будет достигнута национальная цель, и продолжительность жизни составит 80 лет. Вот когда исполним эту цель, тогда и будем обсуждать повышение пенсионного возраста", — сказал Смолин.
По его словам, повышение пенсионного возраста «затормозит технический прогресс, поскольку породит увеличение дешевой и невостребованной рабочей силы».
В феврале текущего года коммунисты вносили на рассмотрение нижней палаты схожую инициативу. Тогда они предлагали установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2025 года, объясняя это тем, что «принятие решения о повышении пенсионного возраста свыше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин неизбежно вызовет рост безработицы среди молодых граждан в связи с тем, что многие пенсионеры будут оставаться на прежней работе, так как прожить на нынешнюю страховую пенсию, особенно в городах, становится все труднее из-за роста цен на товары и услуги… роста налогов и других платежей».
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