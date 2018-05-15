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Маткапитал можно направить на дошкольное образование
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Маткапитал можно направить на дошкольное образование 

АиФ Адыгея 25 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Начиная с 2018 года, направить средства материнского капитала на оплату дошкольного образования можно, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на получение сертификата. Материнский капитал всегда предусматривал возможность распоряжения средствами на получение образования детьми.
Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.
В настоящее время семьи могут направить средства на оплату дошкольного образования сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал по данному направлению можно использовать в любое время с момента приобретения права на него.
Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в территориальный орган ПФР, МФЦ или оформить с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР. Напоминаем, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.
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