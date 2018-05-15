Во дворе на Ботанике выбросили сотни банковских документов с персональными данными клиентов

Во дворе дома на Белинского, 163г на помойку выбросили несколько пакетов с банковскими документами. Многие из них всего лишь порваны напополам, и в них легко прочитать персональную информацию клиентов. От ветра документы разлетелись по всему двору.

— По двору разбросаны анкеты на потребительский кредит, справки, подтверждающие доход клиентов, и прочее, — рассказала читательница E1.RU Анна. — Документы были просто сложены в мусорные пакеты, которые не были даже завязаны, и поэтому разлетелись по всему двору. Считаю это недопустимым, «похабное» отношение сотрудников к банковской тайне, документам, внутренним нормативам банка и просто к окружающей среде!

В том же доме находится отделение ОТП Банка . Мы направили запрос на комментарий в пресс-службу банка, получить его по телефону не удалось.

Между тем в ФЗ «О персональных данных» сказано, что «обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей». А лица, получившие доступ к персональным данным, «обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом».

Недавно на ВИЗе жители нашли кипу выброшенных на улицу квитанций об уплате коммунальных платежей.