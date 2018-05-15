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Виновата уборщица: в банке объяснили, почему во дворе на Белинского валялись документы клиентов
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Виновата уборщица: в банке объяснили, почему во дворе на Белинского валялись документы клиентов 

e1.ru 21 минуту назад
Фото: e1.ru
В «ОТП Банке» рассказали, почему двор в районе Южного автовокзала оказался усеян документами с личными данными клиентов. По словам пресс-службы, виной стал человеческий фактор. Уборщица перепутала пакеты.
— В соответствии со стандартными процедурами в «ОТП Банке» все документы перед утилизацией проходят процесс уничтожения при помощи шредера, — прокомментировали E1.RU в пресс-службе «ОТП Банка». — К сожалению, виной данного инцидента стал человеческий фактор, приведший к тому, что пакеты с документами, приготовленные к уничтожению, были ошибочно вынесены сотрудником клининговой компании. Ситуацию быстро выявили сотрудники отделения — все бумаги были оперативно собраны и уничтожены.
В банке пообещали провести дополнительный инструктаж для сотрудников клининговой компании и наказать тех, кто работает в этом отделении.
Разбросанные по двору дома на Белинского, 163г документы местные жители заметили сегодня утром. Среди бумаг — анкеты на потребительский кредит, справки, подтверждающие доход клиентов, и прочее. В них легко можно было прочитать паспортные данные. По словам жителей двора, документы были просто сложены в мусорные пакеты, которые не были даже завязаны, и поэтому разлетелись по всему двору.
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