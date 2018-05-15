ОТП Банк: бланки с данными клиентов в Екатеринбурге по ошибке выбросили уборщики

ЕКАТЕРИНБУРГ , 15 мая. / ТАСС /. Бланки с персональными данными клиентов ОТП Банка в Екатеринбурге были ошибочно выброшены сотрудниками клининговой компании. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе банка.

По данным местных СМИ, во вторник в одном из дворов на улице Белинского в Екатеринбурге местные жители обнаружили несколько выброшенных пакетов с бумагами, среди которых находятся анкеты для получения кредитов, — на бумагах можно найти информацию о доходах соискателей и другую персональную информацию.

"В соответствии со стандартными процедурами в ОТП Банк все документы перед утилизацией проходят процесс уничтожения при помощи шредера. К сожалению, виной данного инцидента стал человеческий фактор, приведший к тому, что пакеты с документами, приготовленные к уничтожению, были ошибочно вынесены сотрудником клининговой компании", — сказал представитель банка.

Он добавил, что ситуацию быстро выявили сотрудники отделения — все бумаги были оперативно собраны и уничтожены. «В целях предотвращения подобных ситуаций с сотрудниками клининговой компании проведен дополнительный инструктаж. К сотрудникам отделения будут применены меры административного наказания», — отметил представитель банка.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по факту возможного нарушения законодательства о персональных данных.