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ОТП Банк: бланки с данными клиентов в Екатеринбурге по ошибке выбросили уборщики
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ОТП Банк: бланки с данными клиентов в Екатеринбурге по ошибке выбросили уборщики 

ТАСС 1 час назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Бланки с персональными данными клиентов ОТП Банка в Екатеринбурге были ошибочно выброшены сотрудниками клининговой компании. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе банка.
По данным местных СМИ, во вторник в одном из дворов на улице Белинского в Екатеринбурге местные жители обнаружили несколько выброшенных пакетов с бумагами, среди которых находятся анкеты для получения кредитов, — на бумагах можно найти информацию о доходах соискателей и другую персональную информацию.
"В соответствии со стандартными процедурами в ОТП Банк все документы перед утилизацией проходят процесс уничтожения при помощи шредера. К сожалению, виной данного инцидента стал человеческий фактор, приведший к тому, что пакеты с документами, приготовленные к уничтожению, были ошибочно вынесены сотрудником клининговой компании", — сказал представитель банка.
Он добавил, что ситуацию быстро выявили сотрудники отделения — все бумаги были оперативно собраны и уничтожены. «В целях предотвращения подобных ситуаций с сотрудниками клининговой компании проведен дополнительный инструктаж. К сотрудникам отделения будут применены меры административного наказания», — отметил представитель банка.
Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по факту возможного нарушения законодательства о персональных данных.
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