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В Госдуме рассказали об обсуждении правительством пенсионного возраста
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В Госдуме рассказали об обсуждении правительством пенсионного возраста 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Андрей Исаев заявил, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы знаем, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте, но мы также говорили об этом с председателем правительства… о том, что такое решение может быть вынесено только после широкого общественного обсуждения", — сказал Исаев.
Он также подчеркнул, что никакого внезапного текста не будет.
"Никакого внезапного текста, который появится, и за него проголосуют, не будет", — отметил Исаев.
Ранее сообщалось, что существующий порог пенсионного возраста назвали оптимальным 53% россиян, еще 35% выступили за его снижение.
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