В Госдуме рассказали об обсуждении правительством пенсионного возраста

Депутат Андрей Исаев заявил, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте в России . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы знаем, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте, но мы также говорили об этом с председателем правительства… о том, что такое решение может быть вынесено только после широкого общественного обсуждения", — сказал Исаев.

Он также подчеркнул, что никакого внезапного текста не будет.

"Никакого внезапного текста, который появится, и за него проголосуют, не будет", — отметил Исаев.

Ранее сообщалось, что существующий порог пенсионного возраста назвали оптимальным 53% россиян, еще 35% выступили за его снижение.