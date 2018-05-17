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Новое правительство России обсудит повышение пенсионного возраста
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Новое правительство России обсудит повышение пенсионного возраста 

Lenta.ru 55 минут назад
Одно из первых совещаний нового правительства будет посвящено вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к кабмину источники.
По утверждению собеседников издания, в качестве основы для новых параметров выхода на пенсию рассматриваются разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина. Согласно ним, пенсионный возраст у мужчин должен увеличиться с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 60 лет у женщин. При этом параметры повышения могут смягчиться за счет вмешательства Татьяны Голиковой.
«Это стандартная политическая практика — проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти», — пояснил газете источник.
Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания может отдать профильным министерствам поручение по разработке соответствующего законопроекта. В таком случае не исключается вступление изменений в силу уже в 2019 году.
8 мая Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе».
По опросу HeadHunter, лишь шесть процентов россиян считают необходимым повышение пенсионного возраста. Большая часть опрошенных граждан — 53 процента — считают существующую планку в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин оптимальным возрастом для выхода на пенсию. Около 35 процентов выступают за ее снижение, шесть процентов затруднились с ответом.
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