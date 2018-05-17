Новое правительство России обсудит повышение пенсионного возраста

Одно из первых совещаний нового правительства будет посвящено вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к кабмину источники.

По утверждению собеседников издания, в качестве основы для новых параметров выхода на пенсию рассматриваются разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина . Согласно ним, пенсионный возраст у мужчин должен увеличиться с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 60 лет у женщин. При этом параметры повышения могут смягчиться за счет вмешательства Татьяны Голиковой

«Это стандартная политическая практика — проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти», — пояснил газете источник.

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания может отдать профильным министерствам поручение по разработке соответствующего законопроекта. В таком случае не исключается вступление изменений в силу уже в 2019 году.

8 мая Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе».

По опросу HeadHunter, лишь шесть процентов россиян считают необходимым повышение пенсионного возраста. Большая часть опрошенных граждан — 53 процента — считают существующую планку в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин оптимальным возрастом для выхода на пенсию. Около 35 процентов выступают за ее снижение, шесть процентов затруднились с ответом.