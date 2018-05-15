Россияне могут получить часть доходов от добычи полезных ископаемых

Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий распределение нефтяных денег между пенсионерами, официально трудоустроенными и безработными. Об этом пишет « Парламентская газета ».

Документ предлагает за первый год распределить 20% годового дохода от добычи природных ресурсов на территории России , а каждый последующий год увеличивать этот показатель на 2%.

Отмечается, что вышеуказанные группы граждан, в случае принятия законопроекта, могут уже в этом году получить по 10 тысяч рублей.

По мнению авторов инициативы, такая мера простимулирует россиян к официальному оформлению трудовых отношений и «поспособствует уменьшению теневого сектора экономики».

Ранее сообщалось, что документ не нашел поддержки Правительства, так как изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям также рекомендовал палате не поддерживать проект закона.

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