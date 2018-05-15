Хорватия ожидает принять около 150 тыс. туристов из России по итогам года

Хорватия ожидает увеличения российского турпотока в этом году на 12-13%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на главу представительства по туризму Республики Хорватии в России Райко Ружичку.

«Мы рассчитываем на увеличение российского турпотока в этом году на 12-13%. Во-первых, в этом году у нас было очень хорошее раннее бронирование, показатели которого на 30% превысили уровень прошлого года. Во-вторых, когда курс российского рубля несколько упал, те туристы, которые ранее забронировали туры в Хорватию, поспешили их выкупить. В-третьих, в этом году на хорватском направлении достаточно сезонной перевозки — из Москвы Санкт-Петербурга . Интерес к отдыху в Хорватии мы поддержим и активной онлайн рекламной кампанией на b2c-аудиторию», — сказал Р.Ружичка.

В АТОР напомнили, что в 2017 г. в Хорватии побывали более 133 тыс. россиян (+11% к 2016 г).

«Таким образом, прогнозируемый рост означает надежды Хорватии на 150 тыс. российских туристов в 2018 г.», — добавили в ассоциации.

Р.Ружичка также отметил рост российского турпотока в низкий сезон.

«По итогам первых четырех месяцев года количество российских туристов увеличилось на 3%, число ночевок выросло на 7%. Пусть в абсолютных показателях это небольшие цифры, 12 тыс. и 50 тыс. соответственно, но важен сам позитивный фактор роста в низкий сезон. Мы надеемся, что этот тренд в летний период только усилится, ведь в основном россияне едут в Хорватию именно летом, за солнцем и морем», — сказал он.