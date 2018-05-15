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Гражданам без определенного места жительства назначат соцпенсию
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Гражданам без определенного места жительства назначат соцпенсию 

Финмаркет 47 минут назад
Фото: Финмаркет
Россияне, не имеющие ни постоянной, ни временной регистрации по месту жительства, смогут обратиться за назначением социальной пенсии, говорится в проекте приказа Минтруда РФ, пишет "Российская газета".
По закону, право на социальную пенсию по старости, инвалидности или по потере кормильца имеют люди, постоянно проживающие в России. Это условие является основополагающим и распространяется даже на иностранных граждан. Подтвердить постоянное проживание россияне могут штампом в паспорте о регистрации по месту жительства, иностранцы или лица без гражданства для этого должны предоставить вид на жительство.
Но люди, у которых нет постоянной регистрации по месту жительства, получить социальную пенсию не могут. И даже наличие временной регистрации не может решить эту проблему, уточнили РГ" в Пенсионном фонде России.
Проект приказа Минтруда призван исправить эту несправедливость: человек сможет подтвердить свое постоянное проживание в России, лично написав специальное заявление в ПФР. Как пояснил газете проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, люди, подавшие такое заявление, должны быть готовы к тому, что информация об их постоянном проживании в России будет проверяться. Если человек будет каждый год подавать заявление на получение социальной пенсии в России, а жить, например, за границей, его могут не только лишить пенсии, но и заставить выплатить ранее полученные суммы, а также обвинить в мошенничестве.
Правила для получения страховых пенсий менее строги с точки зрения наличия «прописки». Для ее назначения не имеет значения, есть у человека постоянная или временная регистрация. Тут главное — наличие страхового стажа, необходимого количества баллов. И обратиться за ее получением можно в любом регионе России вне зависимости от места регистрации. Но кое-какие изменения произойдут и для них — для этого разработан еще один приказ Минтруда. Экстерриториальный принцип приобретают все последующие обращения в ПФР по поводу перерасчета пенсий или перехода с одной пенсии на другую. Теоретически и сейчас для этого можно обратиться в любой пенсионный фонд, но после вступления в силу второго приказа решение будет приниматься быстрее.
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