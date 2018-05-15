«Не стоит опасаться мошенников при „оплате смартфоном“

«Бесконтактные платежи в терминалах оплаты — новый мощный тренд, завоевывающий потребителей. Бесконтактная оплата по технологии NFS имеет два варианта. Первый — с помощью карт, поддерживающих данную технологию, например, Contactless для Mastercard или PayWave для Visa . Здесь принципиальной разницы с привычными картами практически нет. Они прикладываются к терминалу вместо того, чтобы вставляться.

Но прорывом в технологиях выступает второй способ — оплата мобильными устройствами за счет Pay-сервисов без карт. Он идет в русле общего тренда расширения использования смартфонов как единого устройства для самых разных функций. Это удобно и привычно для современных людей, у которых гаджеты — предмет первой необходимости. Поэтому такая оплата рассматривается в одном „бытовом“ ряду с мессенджерами, просмотром фильмов, заказом пиццы или он-лайн играми. Не нужно носить с собой карты, требуется меньше времени для оплаты и пр. „Телефон у меня всегда с собой, а вот кошелек с картой могу не взять, оставить в машине или дома“, — так по-простому объясняет преимущества Pay-сервисов типичный их пользователь.

По данным процессингового центра „КартСтандарт“, обслуживающего 110 российских банков, уже сейчас до 25% платежей в ритейле совершается бесконтактным способом. И это с учетом того, что только примерно половина терминалов имеют бесконтактные ридеры. Это один из сдерживающих факторов развития тренда, но он быстро преодолевается. По требованиям платежных систем, с 2017 г. все новые терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату. И к 2020 г. ими предполагается охватить практически всю соответствующую инфраструктуру в России . С учетом этого станет увеличиваться и число пользователей бесконтактной оплатой. Тенденция такова, что пластиковая карта со временем, возможно, перестанет быть основным средством безналичных розничных платежей, и им станет смартфон.

Примечательно, что в отличие от многих иных сфер, здесь Россия находится в лидерах. Например, по итогам 2017 г. наша страна занимает первое место в мире по числу карт, привязанных к службе бесконтактных платежей Android Pay.

Важен с данной точки зрения вопрос о безопасности бесконтактных платежей, о чем на рынке — огромное количество слухов. В действительности же, сигнал NFC при бесконтактной оплате можно перехватить лишь при очень близком, в несколько сантиметров, поднесении особого RFID-ридера. Однако даже это не позволит похитить деньги, учитывая то, что есть защитные средства. По информации „КартСтандарт“, в реальности мошенничеств по данным операциям нет. Более того, просто сам факт физического отсутствия карты не позволяет ее украсть, потерять, считать данные и пр. Существует определенная опасность в удобной функции оперативной оплаты на небольшие суммы до 1000 руб. без введения пин-кода. При потере бесконтактной карты или телефона ей действительно может воспользоваться другой человек лицо. Однако банки, как правило, блокируют счет при трех подряд попытках таких операций до подтверждения их правомерности».