У крупных мексиканских банков хакеры похитили более $20 миллионов

Со счетов нескольких крупных банков Мексики пропали в общей сложности $20 млн (400 миллионов песо в местной валюте). Во всем виновата группа неизвестных киберпреступников, которым удалось проникнуть в системы финансовых учреждений.

Наиболее пострадавший банк — Banorte, с чьих счетов пропало $7,7 млн в местной валюте. Banorte, кстати, является единственным банком, признавшим факт взлома и кражи денежных средств.

При этом представители банка отметили, что деньги были сняты со счетов самого банка, а клиентские деньги не пострадали.

Другой крупный банк BanBajio отрицает, что был взломан, однако специалисты насчитывают $8,2 миллиона, похищенных именно у этого финансового учреждения.

Киберпреступники действовали в течение нескольких дней в апреле этого года. На данный момент неизвестно, откуда осуществлялись атаки, и кто за ними стоял.

Тем временем, наши власти решили усилить защиту кредитных организаций от различного рода кибератак. Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому банки будут обмениваться информацией о счетах лиц, которых киберпреступники используют для выведения похищенных средств.

Сам процесс обмена информацией предполагается осуществить через ФинЦЕРТ, задача ФинЦЕРТ — формировать единую базу о хищениях или попытках хищений денежных средств и доводить эту информацию до рынка.