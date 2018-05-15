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У крупных мексиканских банков хакеры похитили более $20 миллионов
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У крупных мексиканских банков хакеры похитили более $20 миллионов 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Со счетов нескольких крупных банков Мексики пропали в общей сложности $20 млн (400 миллионов песо в местной валюте). Во всем виновата группа неизвестных киберпреступников, которым удалось проникнуть в системы финансовых учреждений.
Наиболее пострадавший банк — Banorte, с чьих счетов пропало $7,7 млн в местной валюте. Banorte, кстати, является единственным банком, признавшим факт взлома и кражи денежных средств.
При этом представители банка отметили, что деньги были сняты со счетов самого банка, а клиентские деньги не пострадали.
Другой крупный банк BanBajio отрицает, что был взломан, однако специалисты насчитывают $8,2 миллиона, похищенных именно у этого финансового учреждения.
Киберпреступники действовали в течение нескольких дней в апреле этого года. На данный момент неизвестно, откуда осуществлялись атаки, и кто за ними стоял.
Тем временем, наши власти решили усилить защиту кредитных организаций от различного рода кибератак. Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому банки будут обмениваться информацией о счетах лиц, которых киберпреступники используют для выведения похищенных средств.
Сам процесс обмена информацией предполагается осуществить через ФинЦЕРТ, задача ФинЦЕРТ — формировать единую базу о хищениях или попытках хищений денежных средств и доводить эту информацию до рынка.
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