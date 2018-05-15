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В России могут изменить размер налога на недвижимость
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В России могут изменить размер налога на недвижимость 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Авторы документа отмечают, что это уже привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан. Законопроектом предлагается ограничить коэффициент 0,8 процента.
Если налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая была оспорена, то новый налог начинает исчисляться не с момента оспаривания, а с момента применения ошибочной стоимости. При этом пересчитать налог за прошлые периоды в большую сторону нельзя, а в меньшую — можно.
Одновременно с этим законопроект предлагает ограничить рост суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости 10% по отношению к прошлому году. Это правило будет применяться для субъектов, в которых исчисление налога на имущество физлиц осуществляется с коэффициентом 0,6. Такой коэффициент будет применяться в 2018 году в 28 субъектах.
Разработчики отмечают, что документ направлен на реализацию Послания президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, в котором глава государства указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан.
Изменения могут привести к недопоступлению в 2018 году доходов в региональные бюджеты в размере около 6 миллиардов рублей, поэтому для регионов предусмотрят компенсацию выпадающих доходов.
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