В России могут изменить размер налога на недвижимость

Авторы документа отмечают, что это уже привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан. Законопроектом предлагается ограничить коэффициент 0,8 процента.

Если налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая была оспорена, то новый налог начинает исчисляться не с момента оспаривания, а с момента применения ошибочной стоимости. При этом пересчитать налог за прошлые периоды в большую сторону нельзя, а в меньшую — можно.

Одновременно с этим законопроект предлагает ограничить рост суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости 10% по отношению к прошлому году. Это правило будет применяться для субъектов, в которых исчисление налога на имущество физлиц осуществляется с коэффициентом 0,6. Такой коэффициент будет применяться в 2018 году в 28 субъектах.

Разработчики отмечают, что документ направлен на реализацию Послания президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, в котором глава государства указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан.

Изменения могут привести к недопоступлению в 2018 году доходов в региональные бюджеты в размере около 6 миллиардов рублей, поэтому для регионов предусмотрят компенсацию выпадающих доходов.