— Альфа-Банк по ключевым показателям Альфа-Банк входит в тройку крупнейших банков регионального рынка. Расскажите о цифрах, которые были зафиксированы в год вашего 20-летнего юбилея в Самаре.
— Да, совершенно верно, индекс доверия населения к нашему банку очень высокий. Мы работаем со всеми категориями клиентов. Сеть обслуживания Альфа-Банка в регионе представлена 14 отделениями в Самаре, Тольятти и Сызрани, включая офисы «Альфа-Private Самара», которые работают со статусными клиентами. Общая банкоматная сеть банка и партнеров включает в себя 395 устройств в 23 населенных пунктах Самарской области. Так что каждый житель Самарской области наверняка сможет найти нас, а также выбрать себе продукты, отвечающие ожиданиям.
Сегодня нашими клиентами являются каждый седьмой предприниматель и каждый десятый экономический активный житель области. На 1 марта общий объем размещения по всем клиентским сегментам составляет 29 млрд рублей, объем привлеченных средств превышает 21 млрд Объем средств, размещенных на текущих счетах физических лиц — 11,5 млрд С этим показателем Альфа-Банка сохраняет долю в размере 8% от общего регионального объема, занимая второе место в Самарской области.
— А в сфере кредитования как обстоят дела?
— Кредитный розничный портфель Альфа Банка в Самарской области, составляет 6,3 млрд рублей. Наши клиенты берут деньги на любые цели. Драйвер линейки — кредитные карты. Все больше заемщиков выбирают именно их. У наших кредитный карт один из самых длинных льготных беспроцентных периодов на рынке — 100 дней. Причем он не привязан к календарю, дате открытия договора, а только к моменту списания средств, то есть к дате покупки. Более того, карта позволяет без процентов снимать наличные — до 50 тысяч в месяц. Для человека это удобно, да и для нас это время для выстраивания между банком и клиентом долгосрочных отношений.
Кроме того мы активно предлагаем такие виды услуг как карты с отложенным платежом. В марте мы стартовали новую карту рассрочки "#вместоденег". Так что если кто-то еще не купил любимой кольцо с лунным камнем, как говорится в нашей рекламе, то, пожалуйста, мы предоставляем такую возможность на самых выгодных условиях. Каждый желающий, даже если он не является клиентом Альфа-Банка, может заполнить короткую анкету в любом нашем отделении или же в интернете. Карта рассрочки абсолютно бесплатна, получить ее можно в удобное для вас время, действует она до 24 месяцев.
— Вы сказали про интернет. Как банк развивает свои клиентские онлайн-сервисы?
— Да, мы все замечаем, что сегодня все больше клиентов предпочитают любить свой банк на расстоянии. Если говорить о Самарской области — порядка 45% наших розничных клиентов являются активными пользователями дистанционных каналов. Это естественное желание успевать больше. И здесь надо заметить, что Альфа-Банк все чаще называют IT-компанией с банковской лицензией. В эпоху всеобщей цифровизации, мы предлагаем самые передовые онлайн-сервисы, которые сегодня есть в банкинге. Это и площадка «Альфа Клик» click.alfabank.ru, и наше приложение «Альфа Мобайл». С их помощью можно не только заказать карту, проверить свой счет или увидеть бонусные баллы, но и обратиться к специалистам банка в режиме чата, написать свой вопрос, претензию, благодарность, и очень быстро получить ответ. Перечень операций — самый полный, и при этом мы уделяем большое внимание безопасности, в результате чего абсолютное большинство платежей наши клиенты совершают именно в безналичной форме. А заказанную карту теперь доставят наши курьеры.
— Какие банковские продукты сегодня имеют наибольшую популярность?
— Альфа-Банк является официальным банком предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ, в ходе которого на самарском стадионе будет проведено шесть игр. И бесспорно, в преддверии Чемпионата у многих наших клиентов возникает интерес к карте FIFA, которая может быть как дебетовой, так и кредитной. Ее особенность заключается в том, что она предусматривает начисление бонусных баллов за активное пользование. Список того, как можно потратить эти баллы, очень широкий. За них можно приобрести билеты на матчи Чемпионата, сувенирную продукцию — мячи, футболки, и т. д. Если же у клиента остается какое-то количество невостребованных баллов, то он получает обычный кэшбек в виде скидки на приобретаемый товар. Более того, по этой карте мы еженедельно проводим розыгрыши подарков и призов от FIFA. Кстати, у нас в Самаре живет первый клиент — Роман Стесин, который в рамках этой акции совершил рекордное количество транзакций и на бонусы без всяких розыгрышей или очередей получил билет на матч открытие в Лужники. На матч «Уругвай-Россия», который пройдет на «Самара Арене» в ходе первого же розыгрыша получил билеты самарец Алексей Князькин. По нашим данным на 1 мая среди победителей акции уже 29 жителей региона из Самары, Тольятти и Сызрани, которые выиграли билеты на матчи.
— Какие еще сюрпризы Банк подготовил для болельщиков?
— Сегодня мы готовим членов «Команды „А“, которые вместе с волонтерами будут работать на стадионах во всех городах, принимающих ЧМ-2018. В Самаре в дни проведения матчей будет работать 16 лучших сотрудников розницы, к которым сможет обратиться любой гость нашего города, если у него возникнут вопросы по использованию своей банковской карты внутри „Самара Арены“. Как уже наверняка многие знают, на стадионе будут приниматься только карты международной платежной системы VISA. Чтобы купить сувенирную продукцию или расплатиться на фудкортах, людям может потребоваться помощь. „Команда А“ сможет за несколько минут бесплатно оформить любому желающему моментальную предоплаченную карту „VISA Альфа-Банк“, с помощью которой болельщику будут доступны все виды платежей.
— Как бы вы охарактеризовали своих клиентов? Что это за категория граждан, и чего они ждут от банка, в пользу которого однажды сделали выбор?
— Знаете, наши клиенты мало чем отличаются от клиентов других банков. Они хотят, чтобы в наших с ними отношениях все было честно, прозрачно, максимально выгодно, и желательно бесплатно. Если же говорить конкретно о самарцах, то они в большинстве своем финансово грамотные и хорошо умеют считать, поэтому умеют оценить ту выгоду, которую Альфа-Банк им может предложить.
АО „АЛЬФА-БАНК“ генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.15г. РЕКЛАМА