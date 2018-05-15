Анастасия Халили: «Каждый десятый экономический активный житель области — клиент Альфа-Банка»

Альфа-Банк по ключевым показателям Альфа-Банк входит в тройку крупнейших банков регионального рынка. Расскажите о цифрах, которые были зафиксированы в год вашего 20-летнего юбилея в Самаре

— Да, совершенно верно, индекс доверия населения к нашему банку очень высокий. Мы работаем со всеми категориями клиентов. Сеть обслуживания Альфа-Банка в регионе представлена 14 отделениями в Самаре, Тольятти Сызрани , включая офисы «Альфа-Private Самара», которые работают со статусными клиентами. Общая банкоматная сеть банка и партнеров включает в себя 395 устройств в 23 населенных пунктах Самарской области . Так что каждый житель Самарской области наверняка сможет найти нас, а также выбрать себе продукты, отвечающие ожиданиям.

Сегодня нашими клиентами являются каждый седьмой предприниматель и каждый десятый экономический активный житель области. На 1 марта общий объем размещения по всем клиентским сегментам составляет 29 млрд рублей, объем привлеченных средств превышает 21 млрд Объем средств, размещенных на текущих счетах физических лиц — 11,5 млрд С этим показателем Альфа-Банка сохраняет долю в размере 8% от общего регионального объема, занимая второе место в Самарской области.

— А в сфере кредитования как обстоят дела?

— Кредитный розничный портфель Альфа Банка в Самарской области, составляет 6,3 млрд рублей. Наши клиенты берут деньги на любые цели. Драйвер линейки — кредитные карты. Все больше заемщиков выбирают именно их. У наших кредитный карт один из самых длинных льготных беспроцентных периодов на рынке — 100 дней. Причем он не привязан к календарю, дате открытия договора, а только к моменту списания средств, то есть к дате покупки. Более того, карта позволяет без процентов снимать наличные — до 50 тысяч в месяц. Для человека это удобно, да и для нас это время для выстраивания между банком и клиентом долгосрочных отношений.

Кроме того мы активно предлагаем такие виды услуг как карты с отложенным платежом. В марте мы стартовали новую карту рассрочки "#вместоденег". Так что если кто-то еще не купил любимой кольцо с лунным камнем, как говорится в нашей рекламе, то, пожалуйста, мы предоставляем такую возможность на самых выгодных условиях. Каждый желающий, даже если он не является клиентом Альфа-Банка, может заполнить короткую анкету в любом нашем отделении или же в интернете. Карта рассрочки абсолютно бесплатна, получить ее можно в удобное для вас время, действует она до 24 месяцев.

— Вы сказали про интернет. Как банк развивает свои клиентские онлайн-сервисы?

— Да, мы все замечаем, что сегодня все больше клиентов предпочитают любить свой банк на расстоянии. Если говорить о Самарской области — порядка 45% наших розничных клиентов являются активными пользователями дистанционных каналов. Это естественное желание успевать больше. И здесь надо заметить, что Альфа-Банк все чаще называют IT-компанией с банковской лицензией. В эпоху всеобщей цифровизации, мы предлагаем самые передовые онлайн-сервисы, которые сегодня есть в банкинге. Это и площадка «Альфа Клик» click.alfabank.ru, и наше приложение «Альфа Мобайл». С их помощью можно не только заказать карту, проверить свой счет или увидеть бонусные баллы, но и обратиться к специалистам банка в режиме чата, написать свой вопрос, претензию, благодарность, и очень быстро получить ответ. Перечень операций — самый полный, и при этом мы уделяем большое внимание безопасности, в результате чего абсолютное большинство платежей наши клиенты совершают именно в безналичной форме. А заказанную карту теперь доставят наши курьеры.

— Какие банковские продукты сегодня имеют наибольшую популярность?

— Альфа-Банк является официальным банком предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ, в ходе которого на самарском стадионе будет проведено шесть игр. И бесспорно, в преддверии Чемпионата у многих наших клиентов возникает интерес к карте FIFA, которая может быть как дебетовой, так и кредитной. Ее особенность заключается в том, что она предусматривает начисление бонусных баллов за активное пользование. Список того, как можно потратить эти баллы, очень широкий. За них можно приобрести билеты на матчи Чемпионата, сувенирную продукцию — мячи, футболки, и т. д. Если же у клиента остается какое-то количество невостребованных баллов, то он получает обычный кэшбек в виде скидки на приобретаемый товар. Более того, по этой карте мы еженедельно проводим розыгрыши подарков и призов от FIFA. Кстати, у нас в Самаре живет первый клиент — Роман Стесин, который в рамках этой акции совершил рекордное количество транзакций и на бонусы без всяких розыгрышей или очередей получил билет на матч открытие в Лужники. На матч «Уругвай-Россия», который пройдет на «Самара Арене» в ходе первого же розыгрыша получил билеты самарец Алексей Князькин. По нашим данным на 1 мая среди победителей акции уже 29 жителей региона из Самары, Тольятти и Сызрани, которые выиграли билеты на матчи.

— Какие еще сюрпризы Банк подготовил для болельщиков?

— Сегодня мы готовим членов «Команды „А“, которые вместе с волонтерами будут работать на стадионах во всех городах, принимающих ЧМ-2018. В Самаре в дни проведения матчей будет работать 16 лучших сотрудников розницы, к которым сможет обратиться любой гость нашего города, если у него возникнут вопросы по использованию своей банковской карты внутри „Самара Арены“. Как уже наверняка многие знают, на стадионе будут приниматься только карты международной платежной системы VISA . Чтобы купить сувенирную продукцию или расплатиться на фудкортах, людям может потребоваться помощь. „Команда А“ сможет за несколько минут бесплатно оформить любому желающему моментальную предоплаченную карту „VISA Альфа-Банк“, с помощью которой болельщику будут доступны все виды платежей.

— Как бы вы охарактеризовали своих клиентов? Что это за категория граждан, и чего они ждут от банка, в пользу которого однажды сделали выбор?

— Знаете, наши клиенты мало чем отличаются от клиентов других банков. Они хотят, чтобы в наших с ними отношениях все было честно, прозрачно, максимально выгодно, и желательно бесплатно. Если же говорить конкретно о самарцах, то они в большинстве своем финансово грамотные и хорошо умеют считать, поэтому умеют оценить ту выгоду, которую Альфа-Банк им может предложить.