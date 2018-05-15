Крупнейшее кредитное бюро в ЦВЕ переводит кредитные истории на блокчейн

Крупнейшее кредитное бюро в Польше и Центральной и Восточной Европе — Biuro Informacji Kredytowej (BIK) объявило о партнерстве с местным блокчейн-стартапом Billon для перевода до 140 млн кредитных историй на технологию блокчейн, сообщает европейский собкор Банки.ру

Новая технология будет гарантировать полную прозрачность, отслеживаемую историю и полную целостность данных для любых документов, связанных с клиентом, включая банковские записи, кредитные соглашения, страховые претензии, телефонные счета и условия.

Блокчейн-технология от Billon была протестирована на закрытом пилотном запуске с восемью банками. Новое решение полностью соответствует банковским правилам и директивам ЕС , таким как GDPR, MIFID II и IDD. Решение было одобрено польским Управлением по защите конкуренции и защите данных (UOKiK) и регулятором защиты данных (GIODO) после соответствующих консультаций.

BIK, основанное в 1997 году, принадлежит крупнейшим банкам Польши, включая Pekao, ING, mBank, Santander и Citi. Бюро предоставляет услуги кредитной информации для заемщиков в Польше и Европейском союзе в целом, а также обслуживает банки, факторинговые, лизинговые компании, небанковские кредитные организации, кооперативные сберегательные и кредитные союзы.