Малоимущих в Молдове обязали вернуть долг государству

Молдове более тысячи малоимущих граждан обязали вернуть деньги, выданные в виде социальной помощи. Выяснилось, что выплаты были начислены неверно: людям платили больше, чем следовало, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Глушко

Одна из должников — многодетная мать Алена Татару. Ей нужно вернуть государству 320 долларов. Для семьи — неподъемная сумма. На младшую четырехлетнюю Каталину уходят все деньги. У ребенка порок сердца и синдром Дауна. Социальное пособие и пенсия по инвалидности дочери — 140 долларов — единственный постоянный доход семьи.

Вот они мне письмо отправили, я пошла разбираться. Что мне делать? Вы такой долг на меня повесили — 5288 лей. Они говорят: иди работай. А кому ребенка оставлю? В «малютку» отнесу? Я не мама буду, — говорит жительница Тараклии.

Долг семье Татару начислили из-за того, что в заявлении на получение пособия они неправильно указали доход. Деньги зарабатывает муж-строитель. Работа есть только в летний сезон, но зарплата всего 70 долларов в месяц. Как отдавать долг, Алена не знает. Пока написала заявление, чтобы можно было рассчитаться до конца года в рассрочку.

«Мы должны где-то попросить, чтобы отдать. А дальше не знаю, как будет. Они хотя бы помогали, давали какую-то копейку. А если они не будут нам помогать, то вообще я не знаю, что делать, даже до Кишинева не доедем», — говорит многодетная мать.

Таких должников, как Алена Татару, чуть больше тысячи во всей стране. Социальные инспекторы выяснили, что многие неправильно заполняли декларации о доходах. Кто-то суммы уменьшал, чтобы пособие начислялось больше, кто-то работал за границей, а в Молдове числился как безработный. Все они задолжали государству 115 тысяч долларов.

«После приема отчета инспекции районные управления социальной помощи донесли до сведения бенефициаров, которые подали заявления с неверными данными, что они должны вернуть сумму, которую получили необоснованно, государству. Если семья отказывается, то территориальные структуры могут обратиться в суд», — говорит глава управления социальной инспекции Алина Дашков.

В управлении социальной помощи говорят, что все можно начать сначала. Нужно вернуть долг и написать новое заявление, но уже с правильными данными о составе и благосостоянии семьи. Тогда выплаты возобновятся.

При расчете пособия по бедности в Молдове учитывают минимальный доход, гарантируемый государством. Это сумма почти в два раза меньше потребительской корзины.

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