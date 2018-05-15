За три месяца «Кузбассэнергосбыт» взыскал с должников более 88 млн рублей

Крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии Кемеровской области ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в группу «Мечел» ) взыскал с предприятий-должников свыше 88 млн рублей долга за электроэнергию в 1-м квартале 2018 года. Долги были взысканы в рамках судебного производства. Самые крупные суммы получены с беловского ООО «Теплоэнергетик» (13,1 млн руб.), тайгинского ОАО «Теплосервис» (3,5 млн руб.) и киселевского МП «Исток» (1,8 млн руб.). «Претензионно-исковая работа — это последний инструмент в работе с должниками, когда уже ни штрафы, ни договоренности не действуют. Взыскание через суд позволяет избежать накопления еще больших долгов», — говорит первый заместитель генерального директора ПАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Элер