Минимальный размер зарплаты повысился у 77 тысяч приморцев

Минимальный размер оплаты труда более 77 тысяч трудоспособных жителей Приморья сравнялся с прожиточным минимумом. Об этом сообщила администрация Приморского края.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос до 11 163 рублей в России с 1 мая. Этот показатель устанавливается федеральным законом по всей территории России и не может быть ниже прожиточного минимума.

Специалисты считают, что увеличение МРОТ коснется 77,5 тысяч жителей Приморского края , свыше 30 тысяч из которых работают в бюджетных отраслях.

В краевом Департаменте труда и социального развития объяснили, что при расчете МРОТ в регионе учитывают процентные надбавки за непрерывный рабочий стаж и районный коэффициент.

Для южных районов Дальнего Востока размер надбавки составил 30%, а для Крайнего Севера — 50%. Районный коэффициент равен 1,2. В результате на юге Приморья МРОТ не может опускаться ниже 16 744,5 рубля, а на севере — ниже 18 977,1 рубля.

Краевое законодательство дает право некоторым предприятиям устанавливать районный коэффициент в размере 1,3. В таком случае МРОТ в южных районах составит 17 860,8 рубля, а в северных — 20 093,4 рубля.

Надбавки и коэффициенты работников местностей с особыми климатическими условиями в МРОТ не включаются.