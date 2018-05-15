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Минимальный размер зарплаты повысился у 77 тысяч приморцев
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Минимальный размер зарплаты повысился у 77 тысяч приморцев 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Минимальный размер оплаты труда более 77 тысяч трудоспособных жителей Приморья сравнялся с прожиточным минимумом. Об этом сообщила администрация Приморского края.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос до 11 163 рублей в России с 1 мая. Этот показатель устанавливается федеральным законом по всей территории России и не может быть ниже прожиточного минимума.
Специалисты считают, что увеличение МРОТ коснется 77,5 тысяч жителей Приморского края, свыше 30 тысяч из которых работают в бюджетных отраслях.
В краевом Департаменте труда и социального развития объяснили, что при расчете МРОТ в регионе учитывают процентные надбавки за непрерывный рабочий стаж и районный коэффициент.
Для южных районов Дальнего Востока размер надбавки составил 30%, а для Крайнего Севера — 50%. Районный коэффициент равен 1,2. В результате на юге Приморья МРОТ не может опускаться ниже 16 744,5 рубля, а на севере — ниже 18 977,1 рубля.
Краевое законодательство дает право некоторым предприятиям устанавливать районный коэффициент в размере 1,3. В таком случае МРОТ в южных районах составит 17 860,8 рубля, а в северных — 20 093,4 рубля.
Надбавки и коэффициенты работников местностей с особыми климатическими условиями в МРОТ не включаются.
Размер ежемесячных пособий для льготников вырастет на 10% с 1 июня в Хабаровском крае. Размер денежных выплат увеличится для граждан пожилого возраста, многодетных семей, ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла и реабилитированных лиц.
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