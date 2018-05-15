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В Алтайском крае удвоились темпы выдачи ипотеки
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В Алтайском крае удвоились темпы выдачи ипотеки 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
По данным Отделения по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ, жители Алтайского края оформили ипотеку почти на 7 млрд рублей — в 2 раза больше, чем в первом квартале 2017 года. В количественном выражении, выдано 5,2 тысяч ипотечных жилищных кредитов (в 2017 году — 2,7 тысяч).
Жители края берут ипотеку в среднем на 15,5 лет, 98,7% задолженности по ипотечным кредитам погашается своевременно.
Заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Андрей Антипов связывает растущий спрос на ипотеку со снижением процентных ставок и популярностью специальных программ банков для молодых семей, военных и т.д.
Справка
Средневзвешенная ставка по ИЖК в первом квартале 2018 года составила 9,7%. Годом ранее она составляла 12%.
АиФ — Алтай: последние новости
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