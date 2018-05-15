В Алтайском крае удвоились темпы выдачи ипотеки

По данным Отделения по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ, жители Алтайского края оформили ипотеку почти на 7 млрд рублей — в 2 раза больше, чем в первом квартале 2017 года. В количественном выражении, выдано 5,2 тысяч ипотечных жилищных кредитов (в 2017 году — 2,7 тысяч).

Жители края берут ипотеку в среднем на 15,5 лет, 98,7% задолженности по ипотечным кредитам погашается своевременно.

Заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Андрей Антипов связывает растущий спрос на ипотеку со снижением процентных ставок и популярностью специальных программ банков для молодых семей, военных и т.д.

Справка

Средневзвешенная ставка по ИЖК в первом квартале 2018 года составила 9,7%. Годом ранее она составляла 12%.