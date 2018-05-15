Госдума рассмотрит возможность распределения нефтяных денег между россиянами 

Часть доходов от добычи полезных ископаемых предлагается распределить между пенсионерами, официально трудоустроенными и безработными. Соответствующий законопроект инициирован группой депутатов палаты от фракции КПРФ.
Законопроект предлагает в первый год распределять между гражданами 20% годового дохода от добычи природных ресурсов на территории России, а каждый последующий год поднимать этот показатель на два процента.
В пояснительной записке к законопроекту приводятся расчёты, согласно которым в случае принятия закона каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около 10 000 рублей.
Получателями «тринадцатой зарплаты», считают авторы, могут стать 72 млн официально трудоустроенных граждан, 43 млн пенсионеров и 247 тысяч безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения.
По мнению разработчиков, таким образом, законопроект простимулирует граждан к оформлению трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством и «поспособствует уменьшению теневого сектора экономики».
Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении 16 мая.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что инициатива получила отрицательный отзыв Правительства, потому что предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. Также Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал палате не поддерживать проект закона.
По прогнозам Минфина, уровень нефтегазовых доходов, составляющих подавляющее большинство доходов федерального бюджета, связанных с добычей полезных ископаемых, в 2018 году составит 5 трлн 133 млрд рублей, в 2019 году — 5 трлн 370 млрд рублей.