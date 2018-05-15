Госдума рассмотрит возможность распределения нефтяных денег между россиянами

Часть доходов от добычи полезных ископаемых предлагается распределить между пенсионерами, официально трудоустроенными и безработными. Соответствующий законопроект инициирован группой депутатов палаты от фракции КПРФ

Законопроект предлагает в первый год распределять между гражданами 20% годового дохода от добычи природных ресурсов на территории России , а каждый последующий год поднимать этот показатель на два процента.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся расчёты, согласно которым в случае принятия закона каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около 10 000 рублей.

Получателями «тринадцатой зарплаты», считают авторы, могут стать 72 млн официально трудоустроенных граждан, 43 млн пенсионеров и 247 тысяч безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения.

По мнению разработчиков, таким образом, законопроект простимулирует граждан к оформлению трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством и «поспособствует уменьшению теневого сектора экономики».

Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении 16 мая.

Ранее « Парламентская газета » сообщала, что инициатива получила отрицательный отзыв Правительства, потому что предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. Также Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал палате не поддерживать проект закона.