В первом квартале доходы от грузоперевозок LATAM увеличились за счет спроса на лосось и электронику

В первом квартале текущего года LATAM Cargo зафиксировала рост доходов и объемов, чему способствовал рост спроса на лосось, электронику и капитальные товары.

Авиакомпания сообщила о росте доходов в первом квартале на 16,6 процентов до 295,8 миллионов долларов, тогда как объемы выросли на 5,6 проц. до 225 тыс. тонн, а коэффициент загрузки составил 54,8 проц. против 52,9 проц. за аналогичный период 2017 года.

LATAM заявила, что повышение эффективности грузовых перевозок обусловлено увеличением грузопотока на 7,1 проц., в основном из-за улучшения условий спроса, увеличения управления доходами и более высокой топливной надбавки.

Импорт из Северной Америки и Европы в Бразилию показал улучшение с точки зрения доходов на один доступный тонно-километр (ATK), чему способствовал более высокий импорт электроники и средств производства.

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В результате доходы от грузоперевозок за ATK улучшились на 11 проц. по сравнению с тем же кварталом прошлого года, «консолидировав и еще больше улучшив положительную динамику, продемонстрированную с начала прошлого года», — заявила авиакомпания.

Что касается флота авиакомпании, то, как сообщает AVIAV, она продала два самолета Boeing 777-200F Atlas Air, а это означает, что его грузовой флот состоит из девяти B767-300F.

Ожидается, что к концу года флот будет состоять из 10 B767-300F, а в следующем году ожидается, что флот достигнет 12 B767-300F.