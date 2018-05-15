Как выжать из кешбэка всё

За прошедший год посещаемость крупных кешбэк-сервисов выросла на 141,1% и составила 8,2 млн человек. Как с выгодой совершать покупки и не попасться на уловки мошенников?

И нашим, и вашим

Желание сэкономить, пусть даже небольшие суммы, приводит к увеличению популярности кешбэк-сервисов. Такие порталы позволяют возвращать процент от совершенных покупок дополнительно к кешбэку, который можно получить от банка. С помощью кешбэк-сервисов можно сэкономить от 5% до 90% от стоимости покупки — условия зависят от магазина.

Кешбэк-сервис — это посреднический бизнес, и, как многие виды посредничества, он существует за счет конечного потребителя, но также выгоден продавцу товара или услуги. Этот посредник между продавцом и покупателем заключает партнерское соглашение с площадками, которые в нем представлены. Когда покупатель пользуется услугой кешбэк-сервиса, он получает вознаграждение от посредника, а тот — от продавца. По сути, кешбэк-сервис получает вознаграждение за то, что привел клиента.

Продуктовый виджет

В банковской сфере кешбэк — программа лояльности, стимулирующая клиента осуществлять покупки посредством пластиковой карты, выпущенной банком. Банки возвращают процент от покупки за платежи своими картами у магазинов-партнеров. Обычно этих магазинов мало, получить кешбэк можно не за всё, и сумма возврата минимальна.

Управляющий активами ICBF Алексей Федоренко отмечает, что банк в принципе не может обеспечить большой процент возврата от суммы платежа, так как размер процентов за платежи мал и делить его с другими сервисами затруднительно.

«Взрывной рост»

«Начиная с 2016 года активно растет тенденция к использованию различных способов получения кешбэка при покупках. По данным аналитического сайта SimilarWeb, за прошедший год посещаемость крупных кешбэк-сервисов выросла на 141,1% и составила 8,2 миллиона человек. В апреле 2018 года наш сайт посетили 4,8 миллиона человек. Также мы зафиксировали рост уникальных пользователей более чем в три раза», — рассказывает операционный директор кешбэк-сервиса и партнерской сети ePN (e-Commerce Partners Network) Екатерина Солягина.

Юлия Ананьева. Интерес пользователей к сервисам, которые позволяют возвращать деньги, растет, соглашается директор по маркетингу Банки.ру

«Интерес пользователей к «Бонусному клубу» на Банки.ру растет каждый месяц. Так, в апреле сумма покупок, совершенных через «Бонусный клуб», превысила 10 миллионов рублей. Размер кешбэка зависит от выбранного магазина и категории товара, в среднем варьируется от 2% до 10% от стоимости. Вообще, экономия может быть существенной. Например, пользователь купил iPhone7 и получил 4,5 тысячи рублей кешбэка — приятный бонус», — говорит Ананьева.

Механизм работы кешбэк-сервисов прост: они приводят клиента на тот или иной сайт, получают вознаграждение и делятся им с покупателем.

«Мы обеспечиваем магазинам клиентов клиентский трафик. Клиенты делают покупки через наш сервис, магазины передают нам кешбэк за эти покупки, а мы распределяем его между клиентами. Мы не конкурируем с банками. Наоборот, кешбэк банка приплюсовывается к кешбэку, который мы начисляем клиентам с покупок», — объясняет исполнительный вице-президент кешбэк-сервиса SWITIPS Игорь Яковлев

Представители кешбэк-сервисов говорят о том, что сервис дает более высокий процент по сравнению со ставкой кешбэка самых популярных банковских продуктов. «Также преимуществом является большее количество уникальных предложений и партнеров. Например, Копикот.ру предоставляет кешбэк в более чем 1 300 магазинах партнеров. В настоящий момент пользователь имеет возможность одновременно получать кешбэк от нашего сервиса и от банка. Поэтому кешбэк-сервис и банковская карта отлично дополняют друг друга и позволяют получить максимальную выгоду от интернет-шопинга», — комментирует ведущий маркетолог компании «Копикот» Яна Турчинская.

Цитата

В среднем один покупатель возвращает с помощью кешбэк-сервиса Kopikot.ru 1 700 рублей в год. Разумеется, эта сумма зависит от того, как часто пользователь совершает покупки в интернет-магазинах и с каким средним чеком. Максимальный кешбэк, полученный пользователем в прошлом месяце за одну покупку, составил 31 688 рублей.

«Банковский кешбэк подразумевает, что вы будете оплачивать все расходы одной и той же картой. Для многих пользователей это неудобно, поскольку они являются клиентами нескольких банков и используют для оплаты разные карты. Для кешбэк-сервиса неважен способ оплаты, — обращает внимание Екатерина Солягина. — При покупке через кешбэк-сервис отсутствует минимальный месячный порог потраченной суммы. Вы получите кешбэк независимо от того, составил ваш оборот 2 доллара или 2 тысячи долларов».

Как не нарваться на мошенников

В шопинг-порыве главное — не нарваться на сайт-мошенник. Как отличить такие сайты от добросовестных сервисов, Банки.ру рассказал эксперт портала topcashback.ru Сергей Евдокимов

Мошеннические кешбэк-сервисы-мошенники можно вычислить по некоторым подозрительным «симптомам» из списка:

— очень высокие ставки по кешбэку (выше, чем у 99% других кешбэк-сервисов). Они нужны для того, чтобы переманить жадных любителей «выгодно» покешбэчить;

— большая «минималка» на вывод денег и расчет на то, что пользователь никогда не накопит эту сумму. Например, пользователь сможет вывести только сумму, превышающую 500 или 1 тыс. рублей;

— большая комиссия за вывод средств (более 20% на все способы вывода). По сути, подобная комиссия превращает высокие ставки в обычные;

— странные ограничения на вывод. Например, полученный кешбэк можно забрать только через год, или вывести его можно только на счет мобильного телефона;

— «инвестпроекты», которые под видом кешбэк-сервиса предлагают дополнительные «платные услуги». Например, вы можете купить «премиум-аккаунт за 200 долларов, который даст возможность на пару копеек повысить кешбэк». Также вы сможете приводить «клиентов», которые должны купить такие же «платные услуги», за которые вы получите большой процент, а также обещают хороший процент за тех, кого приведут приведенные вами пользователи, — и так несколько уровней. Подобную схему нельзя назвать пирамидой, но относиться к подобным порталам нужно с осторожностью.

Банки vs кешбэк-сервисы

Некоторые банки не советуют использовать кешбэк-сервисы и предлагают вместо этого собственные бонусные программы.

«При использовании кешбэк-сервиса клиент получает вознаграждение и от банка. Однако всегда лучше сотрудничать с кредитной организацией, поскольку это надежнее, понятнее и выгоднее», — считают в ВТБ , где в рамках программы «Коллекция» регулярно проводят акции с повышенным начислением бонусов и скидками. «На текущий момент в каталоге представлены более 80 партнеров, за покупки у которых можно получить кешбэк до 15% (4% по „Мультикарте“ и до 11% от партнера). Среди них — AliExpress, Booking, Lamoda, „M. Видео“, „Перекресток online“ и другие», — рассказали в пресс-службе кредитной организации.

С другой стороны, кешбэк от ретейлеров может суммироваться с банковским кешбэком во многих карточных программах, что очень выгодно не только для клиентов: банки увеличивают трансакционную активность, а ретейлеры — оборот и средний чек.

Андрей Спиваков. «Кешбэк-компании не являются конкурентами банков, а активно с ними сотрудничают, увеличивая привлекательность предложений от ретейлеров. По сути, кешбэк от компаний — это отложенная скидка ретробонусами от ретейлера. В данном случае компания выступает посредником между ретейлером, банком и клиентом», — поясняет главный управляющий директор Совкомбанка

«В зависимости от маржинальности бизнеса размер кешбэка может составлять от 10% до 90%, в то время как банки ограничены маржинальностью карточного продукта. При этом клиент получает деньги на свою банковскую карту», — отмечает представитель банка.

ePN предложил пользователям Банки.ру разобрать кейс, как сэкономить на путешествии, если совершать покупки через кешбэк-сервисы

Затраты

Сумма покупки, руб.

Размер кешбэка, %

Сумма кешбэка, руб.

Билеты

18 046 Aviasales

255,4 Гостиница

12 074 Booking.com 386,2 Средства для защиты от солнца

4 034 iHerb

201,7 Одежда для пляжа

5 462 327,72 Итого:

39 616 1 171 К этой выгоде можно прибавить банковский кешбэк, если он предусмотрен банком.