До смерти хочется работать

Новое российское правительство во главе со старым премьером незамедлительно приступит к работе над законом об увеличении пенсионного возраста. Как будет проходить эта реформа и будет ли от нее толк?

Родина велела еще поработать

63 года для женщин и 65 лет для мужчин — именно таким может стать возраст выхода на пенсию в недалеком будущем. В самом мягком варианте, правда, повышение пенсионного возраста может быть растянуто аж до 2034 года. По крайней мере, так выглядит предложение Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина , бывшего вице-премьера и экс-министра финансов, которому прочат место в новом составе администрации. Стратегию развития России до 2035 года, подготовленную ЦСР по поручению президента, Путин может взять за основу на своем новом сроке, а пенсионная реформа — ключевая часть экономической программы в этой стратегии.

Схема, предлагаемая Кудриным, проста: каждый год увеличивать срок выхода на пенсию на шесть месяцев. Таким образом, за 16 лет возраст выхода на пенсию у женщин будет повышен на восемь лет. А у мужчин повышение будет идти чуть менее плавно и составит к 2034 году пять лет. Кудрин уверен, что его программа позволит увеличить пенсии на 30% в реальном выражении, а средний размер пенсии по старости будет вдвое превышать прожиточный минимум. Об этом он рассказал в прямом эфире каналу «Россия» в конце марта. Увеличение пенсионного возраста даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости, уверяет Кудрин. Поработал на пять лет дольше — получил пенсию на треть выше. Разве плохо?

Но так ли это на самом деле? И как получилось, что из табуированной на высшем государственном уровне темы повышение пенсионного возраста в России перешло в разряд практически неизбежной реальности завтрашнего дня?

Новость

Не мы такие — жизнь такая

Существующий сегодня возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — был установлен в сталинском СССР в далеком 1932 году. Совершенно очевидно, что за это время условия жизни улучшились, ее продолжительность выросла, а население в целом стало менее молодым. Не только в нашей стране, но и по всему относительно развитому миру. Совокупность этих факторов побуждает страны постепенно повышать пенсионный возраст. Из всех бывших советских республик его пока не меняли только Россия и Узбекистан . Правда, в Узбекистане принципиально иная демографическая ситуация, чем в России, — высокая рождаемость и более половины населения моложе 18 лет.

«Пенсионный возраст у нас действительно занижен чисто демографически, — говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах . — То есть понятно, что в идеальном мире пенсионный возраст должен повышаться. Именно из-за соображений справедливости».

Ровно год назад эксперты Международного валютного фонда побывали с миссией в России и порекомендовали в качестве одной из главных мер по дальнейшему укреплению экономики приступить к пенсионной реформе, один из ключевых моментов которой — постепенное повышение возрастного ценза будущих пенсионеров до 65 лет для обоих полов. По мнению Алексея Кудрина, только повышение пенсионного возраста способно улучшить соотношение средней пенсии к средней зарплате. Согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ) это соотношение должно быть как минимум 40%. В России оно ниже. И будет снижаться дальше, если не принимать никаких мер.

«Демография, в отличие от многих других показателей, довольно хорошо прогнозируется, — указывает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин . — Поэтому, если не увеличивать пенсионный возраст, то численность пенсионеров и лиц в трудоспособном возрасте будет опасно сближаться. Соответственно, сегодняшнее соотношение средней зарплаты к средней пенсии — 34—35% — снизится к 2030 году до 30%, а к 2050-м годам до 25%. Естественно, такие расчеты основаны на текущих прогнозах состояния экономики».

Но правильно ли выбран момент, чтобы повышать пенсию? «Нет», — однозначно отвечают эксперты.

Раньше надо было думать

Пенсионный возраст необходимо повышать, когда растут доходы населения, в частности пенсии. Исходя из этого, лучший момент уже прошел. Примерно лет десять назад.

«Лучше всего было не «запарывать» пенсионную реформу 15 лет назад, в 2001—2002 годах, — считает Антон Табах. — Когда был хороший момент с точки зрения демографии и можно было вводить изменения достаточно мягко». Вместо этого вошло в привычку каждые три года полностью реформировать пенсионную систему до неузнаваемости, добавляет экперт.

Другое дело, что через несколько лет будет еще хуже. Так что лучше проводить реформу сейчас, чем откладывать ее еще на несколько лет. Тем более что есть плюс и у текущего момента, обращает внимание Юрий Горлин. «В ближайшие десять лет на рынок труда будет выходить относительно малочисленное молодое поколение, — напоминает эксперт. — И в этом смысле риски безработицы, которые считаются одними из существенных рисков при повышении пенсионного возраста, снижаются».

Впрочем, не надо сводить пенсионную реформу к повышению пенсионного возраста, считает Антон Табах. Это всего лишь один из параметров, от него зависит выплата солидарной пенсии, но мало зависит выплата накопительной. Если присмотреться, то другие параметры пенсионной реформы также потенциально крайне болезненны для граждан.

Например, пенсия по своей природе является страховкой от потери трудоспособности. «Но если человек продолжает работать после наступления пенсионного возраста, то возникает вопрос: а был ли страховой случай, то есть надо ли вообще платить в этом случае пенсию? — рассуждает Юрий Горлин. — Это еще один далеко не однозначный вопрос».

«В США пенсионную политику называют «контактным рельсом»: кто ее тронет, тот, считай, покойник», — отмечает Табах. По его словам, самая простая пенсионная система была в Спарте, где немощных сбрасывали со скалы. Отсутствие пенсий — это наиболее простой вариант. Все остальное создает сложности: кому и на каких условиях назначать пенсии, какие именно — накопительные или страховые, по какой шкале высчитывать баллы. Пенсионная система отличается от страны к стране (и поэтому зачастую их сложно сравнивать), потому что очень сильно зависит от политических и социальных факторов.

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Не жили долго, нечего и начинать

Помимо того, что момент неправильный, есть сомнения и в правильности самой идеи. Тот факт, что весь мир повышает пенсионный возраст, не означает, что и нам следует поступать так же. У нас же, как водится, свой путь.

Тот же самый ЦСР, глава которого Алексей Кудрин выступает с инициативой повысить пенсионный возраст, выпустил в конце прошлого года исследование «Демографические вызовы России». Одна из глав посвящена ранней смертности в стране.

Да, в России в последние лет десять действительно растет продолжительность жизни. Но на самом деле это всего лишь восстановительный рост после сильного провала в предыдущий период. «В большинстве возрастных групп, особенно у мужчин, мы до сих пор не смогли вернуться к уровню смертности середины 1960-х годов», — пишут авторы доклада.

«По ожидаемой продолжительности жизни Россию опережают десятки стран, отставание от них нарастает десятки лет, — говорится в исследовании. — Это отставание оборачивается огромными человеческими и экономическими потерями и служит индикатором определенной ущербности российской социальной системы».

Причину подобного отставания авторы видят в том, что наша страна пропустила те революционные изменения, которые происходят в здравоохранении цивилизованных стран последние лет 50.

В первой половине ХХ века главным вызовом, стоящим перед здравоохранением, был контроль над инфекционными заболеваниями. Они были главным источником смертности в прошлом. К середине 1960-х годов по сравнению с началом ХХ века продолжительность жизни выросла в среднем на 20 лет, причем Россия, которая изначально имела очень низкий уровень, оказалась в числе стран, достигших наибольшего успеха. Продолжительность жизни мужчин в России выросла на 34 года, женщин — на 40 лет, что позволило обойти некоторые европейские страны.

Но, победив инфекции, человечество столкнулось с новым вызовом — хроническими заболеваниями и несчастными случаями. Те страны, которые научились бороться с этими проблемами, получили второй скачок в продолжительности жизни. России в их числе уже не оказалось. За полвека (между 1960 и 2010 годами) продолжительность жизни женщин в России выросла намного меньше, чем в большинстве развитых стран, а у мужчин она даже несколько сократилась. Сегодня главные причины ранней смертности в России (и, соответственно, главные резервы роста продолжительности жизни) связаны с заболеваниями системы кровообращения и с внешними причинами.

На уровне полувековой давности остался и такой показатель, как ожидаемая продолжительность жизни 65-летних (13,3 года для мужчин и 17,6 года для женщин в 2015 году). Существенно ниже, чем во многих развитых странах, у нас и продолжительность здоровой жизни в старшем возрасте.

«Высокая смертность и низкая продолжительность общей и здоровой жизни делают весьма болезненным неизбежное по экономическим соображениям реформирование пенсионной системы, — приходят к выводу авторы доклада. — Целевой ориентир смещения возраста выхода на пенсию — 65 лет. Из-за высокой смертности в средних возрастах в России до 65 лет доживает существенно меньше людей, чем в странах, на которые можно было бы равняться при повышении возраста выхода на пенсию».

Но, хотя бы на уровне теории, есть ли в России резервы улучшить ситуацию с пенсиями, не повышая пенсионный возраст?

Скрытое повышение уже идет

«Если мы говорим про солидарную систему, когда налоги вливаются в пенсионный фонд, а оттуда распределяются по личным счетам, то в такой пенсионной системе есть пять основных параметров», — рассказывает Антон Табах.

Первый — это уже упомянутый пенсионный возраст. Второй — размер пенсионных взносов. В России он немаленький, и лежат эти взносы на плечах работодателей. Резерва повышать их особенно нет.

Третий — требования по стажу. Или, как это сейчас делается для большей непонятности, по баллам. И вот здесь начинается самое интересное. «У нас в последнее время уже идет скрытое увеличение пенсионного возраста через увеличение требований по стажу», — говорит Антон Табах. Если когда-то минимальным стажем было пять лет, то в этом году — девять, а с 2024 года — 15 лет. «С каждым годом число тех, кто обнаруживает, что он имеет право только на социальную пенсию, растет», — отмечает Табах. А она, напомним, наступает на пять лет позже. Если же однажды требования к минимальному стажу решат увеличить еще больше (например, до 30 лет, как в ряде европейских стран), то окажется, что многие женщины, побывавшие в декретном отпуске, попросту не смогли заработать себе трудовую пенсию к 55 годам.

Четвертый параметр — роль государства. А именно: в каком объеме пенсии финансируются из бюджета. Дело в том, что идея солидарной системы, когда пенсии финансируются исключительно за счет труда, гладко выглядит только на бумаге. В реальной жизни во многих странах деньги на пенсии поступают также из общих доходов бюджета. Таким образом удается избежать слишком высокой нагрузки на работников, делая меньше социальные взносы.

И наконец, пятый пункт — досрочные пенсии. Вот тут, по идее, у нашего государства большой простор для фантазии.

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Слишком много льготников развелось

Один из резервов внутри пенсионной системы — это досрочные пенсии. Пару лет назад министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что около четверти всех пенсионеров в стране — досрочники. Есть оценки, что их число может достигать даже 30%. Последние несколько лет чиновники периодически говорят о том, что надо бы этот список пересмотреть, но дальше разговоров дело не идет. А зря.

Сейчас на сайте ПФР можно прочитать список из 22 категорий работников, которые могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Список неоднозначный. Рядом с работами, остающимися вредными и по сей день, соседствуют такие, условия труда на которых существенно изменились с 1932 года. Например, трактористы и машинисты строительной техники. Есть в списке и такие профессии, которые изначально вызывают вопрос об их вредности (если только мы не исходим из того, что любая работа вредна, поскольку отнимает бесценное время жизни).

Сегодня право над досрочную пенсию имеет не только летный состав гражданской авиации, но и те, кто занят на инженерно-технических работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации. Не только те, кто трудится в горячем цеху, но и те, кто работает в текстильном. Не только пожарные, но и те, кто сидит в кабинетах Государственной противопожарной службы и занимается «нормативно-правовым регулированием». А также водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах. А также актеры театра. И педагоги, работающие с детьми. Работа в школе, безусловно, тяжела для психики, но не компенсируется ли это длительными отпусками и каникулами?

Около четверти пенсий, выплачиваемых ПФР каждый год, уходит на пенсии «досрочникам». И это мы не говорим о военных и госслужащих, поскольку их пенсионным обеспечением занимаются соответствующие ведомства.

Не та у нас экономика

Существуют и резервы для повышения пенсий за пределами непосредственно пенсионной системы. «Пенсионная система находится не в безвоздушном пространстве, она часть нашей экономики, — говорит Юрий Горлин. — Наиболее существенными для пенсионной системы факторами являются экономический рост и вывод зарплат из тени. Если рассматривать все возможные меры по увеличению уровня пенсий, то два фактора, по нашим оценкам, могут обеспечить более 50% необходимого результата».

Вывод экономики из тени действительно бы сильно улучшил ситуацию с дефицитом пенсионного фонда, соглашается Антон Табах. «Более того, этот процесс уже идет, — считает эксперт. — Только за счет роста собираемости социальных взносов ситуация в последние годы улучшается. Другое дело, что рост налогового давления на экономику имеет свою цену: падает конкуренция, производство становится менее эффективным». Однако эффективно «отбелить» теневой сектор невозможно, возражает советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие Брокер» Сергей Хестанов . Кроме того, зарплаты там невелики, и потенциальные социальные взносы не смогут радикально решить проблему.

«Если бы экономика росла не по 1,5% в год, как сегодня, а по 6—7%, а также снизилась бы доля скрытой оплаты труда, то в стране был бы другой фонд зарплаты и динамика уровня пенсий была бы совершенно другой, — рассуждает Горлин. — Но обеспечить рост экономики и вывести зарплаты из тени — задачи более сложные по сравнению с повышением пенсионного возраста».

Так что вопрос о повышении пенсионного возраста можно считать решенным. Но как сделать, чтобы это изменение прошло наиболее эффективно для экономики и наименее болезненно для населения?

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Как правильно повысить пенсионный возраст

Потенциал повышения пенсионного возраста у российских мужчин крайне ограничен, считает Юрий Горлин из РАНХиГС. «В России у мужчин крайне низкие по сравнению с другими странами как вероятность дожить до пенсионного возраста (60—70%), так и ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию (около 16 лет)», — приводит данные эксперт. «Поэтому, с моей точки зрения, максимум, на который можно повысить пенсионный возраст, — это 63 года. Выше — только в надежде на чудо, что у нас каким-то таинственным образом вырастет продолжительность жизни мужчин. Но только продолжительность жизни — явление крайне инерционное», — говорит Горлин.

С женщинами ситуация противоположная. «С учетом нынешнего пенсионного возраста — 55 лет — ожидаемая продолжительность жизни после начала получения пенсии у российских женщин — 26 лет, что является одним из самых высоких показателей в мире, — приводит данные ученый. — Но сравнять пенсионный возраст женщин и мужчин, с учетом российских гендерных стереотипов, вряд ли возможно. Поэтому, по моему мнению, наиболее сбалансированный вариант находится в диапазоне 58—60 лет для женщин и, соответственно, 61—63 для мужчин».

«Сегодня существуют предложения повысить пенсионный возраст и до 65 лет для обоих полов, — говорит Юрий Горлин. — Но я не слышу никаких аргументов, обосновывающих такие уровни пенсионного возраста».

Немаловажно и то, какими темпами будет повышаться пенсионный возраст. «Другое радикальное предложение — повышать пенсионный возраст по году в год: на первый взгляд кажется, что финансовый эффект будет больше. Но непонятно, какими будут отрицательные последствия и не перечеркнут ли они чисто бухгалтерские выгоды от этого решения», — размышляет Горлин. В качестве примера он приводит страны, где о самом повышении пенсионного возраста предупреждали за 15—17 лет и где повышение происходит маленькими шагами, по один-два месяца. Резкие повышения пенсионного возраста в мировой практике очень редки и связаны с кризисной ситуацией в стране, указывает эксперт.

Кроме того, целесообразно предоставить людям возможность выйти на пенсию в промежутке между старым и новым возрастом, но с уменьшенной пенсией, считает ученый.

Чем все это закончится

Итак, пенсионный возраст в России так или иначе будет повышен. Учитывая статистику официальной занятости россиян предпенсионного возраста, есть некоторые сомнения, что в этом повышении будет толк. В принципе, проблема решаема: например, можно стимулировать работодателей брать людей старшего возраста, понизив для этой категории социальные взносы, говорит Антон Табах. Другое дело, что вряд ли кто-то будет продумывать такие детали, полагает он.

По мнению Табаха, в дальнейшем российская пенсионная система пойдет по пути ужесточения требований для получения полной пенсии: государство будет стараться по максимуму выводить людей на социальную пенсию. Вероятно, будут все-таки сокращать число тех, кто сегодня выходит на пенсию досрочно.

Получится ли в итоге выполнить обещания Алексея Кудрина повысить коэффициент замещения до 60—70%? Нет, уверен Антон Табах. Пенсии такого размера возможны при работающей накопительной системе, а ее у нас нет. Даже в тех странах, где коэффициент замещения пенсии достигает 90—100%, государство покрывает лишь 30—40%, остальное человек получает за счет корпоративной пенсии, накопительных счетов, сбережений и прочих финансовых инструментов.

В российских же реалиях мы, скорее всего, не остановимся на текущих изменениях, а придем на горизонте 20—30 лет к некой единой базовой пенсии, которая также будет добавляться сверху корпоративными и частными накоплениями, если они есть, уверен Антон Табах. «У нас сработала плоская шкала подоходного налога, потому что она проста, как топор», — говорит Табах. Поэтому можно говорить о несправедливости единой пенсии с точки зрения социальных взносов. Но если назвать эти взносы по-другому — налогами, то вопрос несправедливости попросту исчезает. «Сделать что-то более изящное, но при этом работающее, вряд ли получится», — считает экономист.