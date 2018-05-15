ЦБ проверит банки методом тайного покупателя

Сотрудники ЦБ, надзирающие за банками, будут искать нарушения у подопечных в том числе методом тайного покупателя. О новшестве кураторам банков объявили в 10-х числах апреля на совещании в Службе текущего банковского надзора (СТБН), рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от сотрудников надзорного блока ЦБ. Предполагается, что сотрудники регулятора будут звонить в колл-центры и отделения банков, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму денег, рассказывают собеседники «Ведомостей».

Таким образом регулятор, по их словам, рассчитывает выявлять «черные ставки» вкладов, другие дополнительные условия, не указанные в договорах, но увеличивающие доходность депозита. Среди других целей — признаки забалансовых вкладов, а также сложные продукты, которые банки, как правило, не продают физлицам, продолжают они. Примеров масса: ЦБ и Агентство по страхованию вкладов обнаружили более 150 млрд руб. тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов.

Инструментов, которые сейчас есть у сотрудников надзора, часто не хватает, для того чтобы оперативно выявлять такие истории, говорит один из собеседников «Ведомостей». Нередко сотрудники надзора получают сигналы о том, что творится в том или ином банке, и в целом в курсе ситуации, но на сбор доказательств уходит время либо просто нет отмашки действовать от начальства, замечает другой.

Выявленные таким образом нарушения в банках сами по себе не станут основанием для применения надзорных мер, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный . ЦБ хотел, чтобы его включили в список субъектов оперативно-розыскной деятельности, которые имеют право проводить контрольные закупки, но пока этого не произошло, напоминает он. Поэтому звонки сотрудников ЦБ будут считаться надзорным мероприятием: собранные материалы регулятор может передать в Следственный комитет или МВД , также он сможет направить в банк внеплановую проверку, которая подтвердит эти нарушения и зафиксирует их в акте проверки, указывает Тертычный.

ЦБ хочет получить законодательное право на контрольные закупки в банках, которые он заподозрил в ведении двойной бухгалтерии с деньгами вкладчиков, в сентябре 2017 г. говорила курирующая надзорный блок зампред ЦБ Ольга Полякова . Такие проверки будут грозить банкам, в которых регулятор уже нашел признаки забалансовых вкладов, и предупреждать банки, как в случае с плановыми проверками, ЦБ не будет, рассказывала она.

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.

«Мы слышали о том, что ЦБ хочет быть тайным покупателем, еще около года назад, и уже тогда для себя определили это как свершившийся факт — рано или поздно это будет», — говорит предправления средних банков. По его словам, добросовестным банкам, не ведущим двойную бухгалтерию, опасаться нечего: даже если ЦБ выявит какие-либо нарушения, скорее всего он просто попросит банк их устранить. «Мы уверены в том, что наши сотрудники дают клиентам полную и корректную информацию о продуктах. Метод тайного покупателя — проверенный рыночный инструмент для мониторинга качества обслуживания клиентов», — говорит представитель Райффайзенбанка . «Подобная практика будет способствовать повышению прозрачности процесса клиентского обслуживания на рынке», — сказано в комментариях пресс-службы ВТБ

Представители других банков, опрошенных «Ведомостями», на вопросы не ответили.