Большинство российских банков проигнорируют День Победы

Предлагая специальные депозиты к Дню Победы, обычно банки хотят не просто привлечь новых вкладчиков повышенными ставками, но и помочь ветеранам.

В этом году праздничных вкладов к 9 мая в российских банках необычно мало. Их предложили Сбербанк , Связь-банк, Крайинвестбанк Энергомашбанк и еще несколько мелких банков.

Но благотворительная составляющая оказалась только у вклада Сбербанка «Помню. Помогаю», который появился еще в апреле. 0,5% от суммы причитающегося вкладчику дохода жертвуется в благотворительный фонд «Память поколений».

Надбавка к празднику

Тем, кто сейчас откроет праздничный депозит, банки заплатят чуть больше обычного.

Так, ставка вклада «Помню. Помогаю» Сбербанка варьируется от 5,5% годовых (при вложении 100 000–500 000 руб.) до 6% (от 1 млн руб.). А лучшая годовая ставка его розничного депозита из стандартной линейки составляет сейчас 4,45%, если вложить сумму от 400 000 руб. на 6-12 месяцев (вклад «Сохраняй»).

По вкладу «Победный» от Связь-банка сроком 547 дней начисляется 7,25% годовых, а по депозиту «Максимальный доход» — 7-7,15% годовых (срок — 367 дней).

На 0,2-0,8 процентного пункта выгоднее вклады к 9 мая в «Национальном стандарте» и Энергомашбанке по сравнению с депозитами базовых линеек.

Вклады к 9 мая — один из излюбленных маркетинговых ходов банков, но ставки по ним далеко не всегда значительно лучше стандартных, предупреждает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов

Сейчас некоторые крупные банки также предлагают клиентам получить повышенные проценты, открыв специальные весенние вклады. Среди них Газпромбанк , «Санкт-Петербург», «Уралсиб». (см. таблицу).

Улучшенные условия сезонных вкладов как маркетинговый прием сейчас работают плохо, уверен Грибанов: «Даже повышенные ставки сейчас не слишком привлекательны, поэтому они не мотивируют клиента перекладывать средства на такие депозиты».

Лишние деньги

Праздничные и сезонные вклады с улучшенными условиями появляются в банках, несмотря на общее рыночное снижение ставок. Сезонные вклады во все времена были интересны банкам, напоминает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников . По его словам, самое лучшее время — декабрь, когда люди получают годовые премии и авансы за январь, меньшие всплески — в апреле и июне в период квартальных премий.

Для Связь-банка наличие сезонного вклада в линейке — это возможность привлечь новых клиентов, говорит директор по развитию пассивных и комиссионных продуктов банка Наталья Евдокимова . «В 2017 г. за полтора месяца действия сезонного предложения вкладчики открыли в банке 7000 депозитов „Победный“ на сумму свыше 4 млрд руб.», — приводит она данные. Это 40% от всех привлеченных за тот же период вкладов, уточнила Евдокимова.

«Сбербанк же старается поддерживать свою долю на рынке вкладов для населения, поэтому традиционно предлагает депозиты к различным праздникам. Стандартные ставки у банка ниже, чем у большинства игроков», — отмечает Грибанов.

Не слишком большой интерес банков к вкладам, посвященным Дню Победы, и весенним депозитам в этом году эксперты объясняют достаточной ликвидностью в банковском секторе. По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Павла Жолобова, «сегодня банки все чаще испытывают сложности с размещением средств, нежели с привлечением».