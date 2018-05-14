Он нашел конверт с деньгами. Вы никогда не догадаетесь, что случилось дальше.

Однажды я нашел на парковке конверт с большой суммой денег. Я пошел в полицию и рассказал им об этой ситуации. Я не сказал им, сколько денег в конверте. Я только оставил свой номер телефона и сказал, что если кто-то им позвонит, то пусть придет ко мне и, если он назовет именно эту сумму денег, я отдам конверт.

Полиция, естественно, хотела забрать у меня конверт, но я им его категорически не отдавал. Через 3 недели я не получил ни одного звонка, поэтому решил дать объявление в местную газету. Уже в первый день мне позвонило около 25-30 людей. Вы даже себе представить не можете, как они пытались выманить у меня деньги и как играли на публику.

На следующий день мне позвонил пожилой мужчина. Он назвал точную сумму денег — 14,500. Он также сказал, что деньги лежат в большом конверте, 13 тысяч — по $100, а остальная сумма — по 20$. Мужчина продал свою машину, со своим покупателем он встретился именно на той парковке, на которой я нашел пакет. Он собирался отдать эти деньги внучке на учебу в колледже. Я так рад, что не отдал свои деньги полиции, ведь мужчина никогда бы их не получил.

Он предложил мне вознаграждение, но я категорически отказался, потому что добрые дела бесценны.