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Банк «ФК Открытие» внедрил скоринг БКИ
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Банк «ФК Открытие» внедрил скоринг БКИ 

Банки.ру 1 час назад
Банк «ФК Открытие» ввел в эксплуатацию кастомизированные скоринговые модели БКИ «Эквифакс», разработанные с учетом индивидуальных потребностей и новой кредитной политики банка, сообщили в пресс-службе «Эквифакса».
«Проект был реализован в несколько этапов: анализ и моделирование входящего потока клиентов после введения банком принципиально новой кредитной процедуры; поиск уникальных, специфичных для банка «ФК Открытие» предикторов и построение самой скоринговой карты. Кастомизированные скоринговые модели, разработанные по результатам исследования, были успешно внедрены в систему принятия кредитных решений и характеризуются высокими значениями предсказательной способности», — говорится в релизе.
В БКИ «Эквифакс» добавили, что преимущество индивидуального скоринга заключается в возможности идентифицировать и контролировать риски, присущие риск-профилю заемщиков банка, а также предотвратить потенциальные потери за счет спецификации моделей под поставленные задачи и потребности «ФК Открытия».
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