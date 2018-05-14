Банк «ФК Открытие» внедрил скоринг БКИ

Банк «ФК Открытие» ввел в эксплуатацию кастомизированные скоринговые модели БКИ «Эквифакс», разработанные с учетом индивидуальных потребностей и новой кредитной политики банка, сообщили в пресс-службе «Эквифакса».

«Проект был реализован в несколько этапов: анализ и моделирование входящего потока клиентов после введения банком принципиально новой кредитной процедуры; поиск уникальных, специфичных для банка «ФК Открытие» предикторов и построение самой скоринговой карты. Кастомизированные скоринговые модели, разработанные по результатам исследования, были успешно внедрены в систему принятия кредитных решений и характеризуются высокими значениями предсказательной способности», — говорится в релизе.

В БКИ «Эквифакс» добавили, что преимущество индивидуального скоринга заключается в возможности идентифицировать и контролировать риски, присущие риск-профилю заемщиков банка, а также предотвратить потенциальные потери за счет спецификации моделей под поставленные задачи и потребности «ФК Открытия».