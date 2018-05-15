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Прогулочный катер и дом в 400 кв. м: руководство СамГТУ отчиталось о доходах
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Прогулочный катер и дом в 400 кв. м: руководство СамГТУ отчиталось о доходах 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Ректор Самарского государственного технического университета (СГТУ) обнародовал доходы за 2017 год. Дмитрий Быков задекларировал сумму в 7735365 рублей. При этом его среднемесячная зарплата составила 229897 рублей.
Кроме того, он является владельцем речного прогулочного катера и дома площадью 399 квадратных метров. Информацию опубликовали на официальном сайте вуза.
— В 2016 году топ-менеджер политеха зарабатывал 280488 рублей. Годовой доход составил 6336809 рублей, — говорится в сообщении СГТУ.
Среди сотрудников ректората самым богатым оказался проректор Георгий Бичуров. Среднемесячная зарплата руководителя в 2017 году составила 361970 рублей.
Одновременно с топ-менеджментом политеха декларации о доходах опубликовал ректорат Самарского национального исследовательского университета имени Королева.
11 мая о достатке отчитались врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и члены регионального правительства.
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