Прогулочный катер и дом в 400 кв. м: руководство СамГТУ отчиталось о доходах

Ректор Самарского государственного технического университета (СГТУ) обнародовал доходы за 2017 год. Дмитрий Быков задекларировал сумму в 7735365 рублей. При этом его среднемесячная зарплата составила 229897 рублей. Кроме того, он является владельцем речного прогулочного катера и дома площадью 399 квадратных метров. Информацию опубликовали на официальном сайте вуза. — В 2016 году топ-менеджер политеха зарабатывал 280488 рублей. Годовой доход составил 6336809 рублей, — говорится в сообщении СГТУ. Среди сотрудников ректората самым богатым оказался проректор Георгий Бичуров. Среднемесячная зарплата руководителя в 2017 году составила 361970 рублей. Одновременно с топ-менеджментом политеха декларации о доходах опубликовал ректорат Самарского национального исследовательского университета имени Королева. 11 мая о достатке отчитались врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и члены регионального правительства.