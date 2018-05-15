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«В России поднимут НДФЛ — несмотря на слова властей об обратном»
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«В России поднимут НДФЛ — несмотря на слова властей об обратном» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Экономист Игорь Николаев рассказал Sobesednik.ru, как повышение налогов скажется на россиянах и когда его можно ожидать.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что Госдума должна будет принять законы, изменяющие налоговую политику, в весеннюю сессию. В Министерстве финансов пока не говорят, каких именно изменений стоит ждать россиянам, однако глава ведомства Антон Силуанов заявил, что вариант с повышением НФДЛ правительство не рассматривает.
В разговоре с Sobesednik.ru директор Института стратегического анализа Игорь Николаев рассказал, что может выделить две возможные новации в сфере налогообложения.
Налоговая двушечка. Чем грозит россиянам рост НДФЛ на 2%?
— Подоходный налог будет увеличен, хотя в правительстве утверждают, что этот вопрос не рассматривается. Мой прогноз — что такое решение будет принято, — сказал Николаев. — Повышение будет до 15%.
По его словам, такая новация напрямую отразится на гражданах: это повысит фискальное бремя и снизит уровень жизни.
— Вторая налоговая новация тоже связана с тем, что будет решаться задача собрать больше денег бюджету. Это увеличение НДС и снижение ставки социальных платежей — так называемый 22/22, налоговый маневр. НДС администрируется гораздо лучше, это федеральный налог, идет в федеральный бюджет. Власти в этом прямо заинтересованы, с учетом того, что Резервный фонд мы израсходовали, — считает Николаев.
Эксперт добавил, что помимо этого стоит ожидать еще несколько изменений в налоговой сфере, например связанных с нефтяной отраслью.
Примечательно, что министр финансов Антон Силуанов накануне сказал журналистам, что повышать НДФЛ правительство не планирует. Николаев считает, что власти лукавят: такая же риторика была вначале и в дискуссиях о повышении пенсионного возраста.
— У нас правительство до поры до времени активно говорило, что пенсионный возраст повышаться не будет. А сейчас с вероятностью в 100% уже будет принято решение, — напоминает эксперт.
При этом он не исключает, что власти могут отстрочить повышение НДФЛ и пенсионного возраста.
— Это уже обсуждалось, поэтому меня не удивляет, что говорят «нет, ничего подобного, не рассматривается». Так что точно так же, как с повышением пенсионного возраста: если не с января 2019 года, то с 2020 года, — подчеркивает Николаев.
Во многом на ситуацию с подоходным налогом повлияет состояние экономики и цены на нефть.
— Если выяснится, что — а как раз летом это может произойти — соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти прекращает действовать, цены на нефть падают, деньги надо будет где-то брать, — объясняет эксперт.
Николаев также уверен, что повышение НДФЛ усугубит процесс ухода бизнеса в тень.
— У нас уже этот процесс начался. Стимулы появились, когда минимальную заработную плату повысили до прожиточного минимума. В этом случае социальные страховые платежи для предпринимателей, которые платили минимум, возрастают. И это их двигает в тень. Повышение НДФЛ будет в том же направлении действовать. Поэтому стимулы к большему «затенению» экономики будут сильнее, — заключил Игорь Николаев.
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