Экономист: Сохранение НДФЛ не убережёт от повышения других налогов

Кабинет министров не намерен повышать налог на доходы физических лиц. Об этом рассказал и.о. министра финансов Антон Силуанов , сообщает ТАСС . Принять решение по налогообложению планируется в весеннюю сессию, так как Госдума уйдёт на каникулы уже в середине июля, отмечает Ura.ru.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, какой налог может увеличиться взамен НДФЛ в ближайшее время.

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«Заявление правительства о том, что пенсионный возраст в России будет, скорее всего, повышен, вызвало очень бурную негативную реакцию в обществе, поэтому в этих условиях принимать какие-то дополнительные непопулярные меры — например, повысить налоги на доходы физических лиц или на имущество физических лиц — было бы очень невыгодно для кабинета министров. Но отказ от повышения НДФЛ не означает, что правительство не будет облагать налогом уже полученные доходы физических лиц в виде имущества. То есть, налог на имущество физлиц в течение года, скорее всего, будет повышен, либо этот вопрос будет обсуждаться. Потому что не для того этот налог вводился, чтобы оставлять его неизменно низким. Поэтому необходимо приготовиться к тому, что непопулярные меры будут и здесь тоже», — предупредил экономист.

Напомним, информация о возможном повышении НДФЛ на 2% появилась в конце марта этого года. Тогда её озвучил вице-премьер Аркадий Дворкович , отметив, что «ставка в 13% не фетиш», а разница между 13% и 15% такова, что вряд ли после повышения все граждане РФ побегут из страны.

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Добавим, что, говоря о возможных изменениях в налоговых ставках, Силуанов не стал называть другие решения правительства. Он призвал дождаться окончательного формирования кабинета министров, в котором сам, кстати, совместит посты главы финансового ведомства и первого вице-премьера.