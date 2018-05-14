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Названы самые богатые фрилансеры России
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Названы самые богатые фрилансеры России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Самыми востребованными фрилансерами России в апреле 2018 года стали логисты, студенты и работники автобизнеса. Средний доход фрилансеров по стране составил 44 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Avito, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
Наиболее высокий спрос на фрилансеров зафиксирован в сфере транспорта и логистики — 25,5 процента от общего числа вакансий в России. На втором месте оказались студенты и другие соискатели без опыта работы — 17,4 процента. Им предлагаются такие вакансии, как грузчик, менеджер по работе с клиентами и официант. На третьем месте — персонал из автомобильного бизнеса. Таких вакансий 11,8 процента.
Среди работников наиболее востребованными оказались вакансии в сфере транспорта и логистики (37,4 процента). На втором месте — вакансии для людей без опыта работы (15,4 процента). Третье место заняли вакансии в автомобильном бизнесе (12,7 процента).
Самые высокие зарплаты среди фрилансеров зафиксированы в Москве — 57,6 тысячи рублей, Екатеринбурге — 50,5 тысячи рублей и Уфе — 49,8 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты в Барнауле, Волгограде и Тольятти — от 33,5 до 36,5 тысячи рублей. При этом самые высокие зарплаты у фрилансеров в сфере транспорта и логистики, самые низкие — у домашнего персонала.
Ранее компания HeadHunter назвала самые высокооплачиваемые профессии России — ими стали программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Среди специалистов с высоким доходом также выделили агентов по недвижимости, инженеров на производстве, специалистов по маркетингу и рекламе, экономистов и юристов.
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