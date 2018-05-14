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Департамент финансов города Москвы установил ставку купонного дохода по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
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Департамент финансов города Москвы установил ставку купонного дохода по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы 

Департамент финансов города Москвы 1 час назад
Государственный регистрационный номер выпуска: RU27066MOS0
Продолжительность тридцать пятого купонного периода: с 23 мая 2018 года по 22 августа 2018 года, что составляет 92 дня  Дата выплаты купонного дохода по тридцать пятому купонному периоду: 23 августа 2018 года
В соответствии с Решением об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. № 1102-ПП «Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы»:
— ставка купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по тридцать пятому купонному периоду составляет 10,0 (Десять) процентов годовых;
— величина купонного дохода на одну облигацию шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы за тридцать пятый купонный период составляет 25 руб. 21 коп. (Двадцать пять рублей двадцать одну копейку).
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы Е. Ю. Зяббарова
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