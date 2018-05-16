Карта AlfaTravel — самое выгодное предложение для любителей путешествий

Она позволит получать до 10% милями за покупки на сайте travel.alfabank.ru и пользоваться целым набором дополнительных бесплатных услуг: снятием наличных за рубежом, возможностью подключать к одной карте счета в разных валютах — рублях, долларах, евро, фунтах, франках, страховкой путешественников и их семей, включающей риски при занятии экстремальными видами спорта, бесплатным интернетом в роуминге, упаковкой багажа, членством Priority Pass для доступа в бизнес залы аэропортов, а также услугами такси и аренды авто по всему миру со скидками. Это самое выгодное предложение на рынке для любителей путешествий.

Держатели карты AlfaTravel будут получать мили за оплату любых повседневных покупок по карте — до 5%, в зависимости от категории выбранной карты. В отличие от многих программ лояльности, срок действия миль неограничен. Условия обмена максимально просты — 1 миля равна 1 рублю. При открытии карты клиент получает 1000 миль. Мили можно обменивать на ж/д и авиабилеты, а также на целый ряд туристических услуг на сайте travel.alfabank.ru. Одно из преимуществ карты заключается в том, что накопленные мили можно использовать для бронирования билетов на рейсы любых авиакомпаний, в том числе лоукостеров. Милями можно оплатить и полеты на чартерных рейсах.

Кроме того, на сайте travel.alfabank.ru любой клиент банка, даже если у него нет карты AlfaTravel, при покупке будет также получать бонусы от банка — cash back деньгами на счет любой карты Альфа-Банка : авиа — 2,5%, ж/д — 5%, отели — 6%.

«Люди, которые ведут активный образ жизни и часто путешествуют — одна из самых интересных категорий клиентов для нас. Именно для них мы предложили новую карту AlfaTravel. Она позволит получать значительно больше миль, покупая билеты или другие travel-услуги на сайте travel.alfabank.ru или просто оплачивая свои ежедневные покупки. А потом выгодно обменять их на путешествие своей мечты. Не менее важно, что клиенты получают еще и целый набор дополнительных возможностей, которые необходимы им в любой поездке — от заказа такси до бесплатного роуминга в любой точке мира. Даже если у вас нет такой карты, но вы клиент «Альфы», вы тоже получите бонусы при покупке на нашем новом travel-портале. Мы постарались сделать карту AlfaTravel хорошим помощником для незабываемых путешествий. Клиенту надо лишь выбрать точку на карте мира и полететь открывать для себя страну, которую давно мечтал посетить», — комментирует руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач

Стоимость обслуживания карты AlfaTravel 900 руб., категории Premium 2 500 руб. в год. Клиенты банка могут оформить как кредитную, так и дебетовую карту AlfaTravel. Заказать карту можно на сайте travel.alfabank.ru, а также в любом отделении банка.