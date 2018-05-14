У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

Немецкий мыслитель и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц говорил: «Прежде чем спорить, давайте считать!» Озвученная новоназначенным премьер-министром Дмитрием Медведевым с трибуны Государственной Думы идея о повышении пенсионного возраста — хороший пример, чтобы последовать совету Лейбница.

С 2007 по 2017 годы расходы бюджетной системы Российской Федерации на социальные цели, основная часть которых — пенсионные выплаты, увеличилась с 25% от общего объёма расходов до 36,3%.

На этом фоне решительно сократилась доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство: с 9,7% до 3,8%. Сократились совокупные расходы на образование и здравоохранение: с 23,9% до 20%.

Текущая структура бюджета означает, что сохранение нынешней модели пенсионной системы возможно только за счёт снижения государственных затрат на качество жизни граждан — на здравоохранение, образование и гражданскую инфраструктуру. На то, что можно объединить в понятие «комфортная для жизни среда». За счёт экономии на мерах, содействующих долгосрочному экономическому росту.

Совершенно очевидно, что в такой ситуации это будет означать неизбежное расширение платной медицины, увеличение коммунальных платежей, сокращение бесплатного образовательного стандарта.

Эти отрицательные последствия сохранения статус-кво будут вынуждать самих пенсионеров чаще обращаться к врачам платно, помогать детям и внукам с оплатой учёбы, сокращать текущее потребление из-за роста доли коммунальных расходов в структуре семейного бюджета.

Назвать такую перспективу жизнеутверждающей язык вряд ли у кого-то повернётся.

Также нельзя сказать, что такая картина достойна названия «Так проявляется уважение к старшему поколению». Увы, это также не так.

С 2006 по 2016 год количество пенсионеров по старости увеличилось с 29,2 до 35,6 миллиона человек, т.е. на 22%. Общая численность трудоспособного населения возросла за тот же период лишь на 4%.

В текущей демографической ситуации можно конечно порассуждать о пользе четырёх детей в одной семье или о введении безусловного дохода.

Однако, если вдуматься, каждая из этих мер подразумевает отказ от пенсий: «не будет вам пенсий — рожайте детей». Эта модель уже существовала — до 1889 года, когда германский канцлер Отто фон Бисмарк предложил ввести пенсионное страхование.

Система пенсионного страхования предполагает, что за уплату определённой суммы денег (страхового взноса) в бюджет государство назначает гражданину пенсию определённого размера по достижению им определённого возраста при наличии определённого трудового стажа (государство в такой системе играет роль большой страховой компании).

Эта система действует в Германии с бисмарковских времён и именно она была внедрена в СССР в 1937 году.

При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства: 1) сокращение покупательной способности пенсий либо 2) увеличение пенсионного возраста. Либо — комбинация этих мер.

Европейском Союзе преимущественно выбрали повышение пенсионного возраста. Только Польша , сперва согласившись с таким подходом, затем изменила решение — частично понизила пенсионный возраст после случившегося его повышения, но за счёт фактического сокращения покупательной способности потока пенсионных выплат.

Выбор европейцев разумен, но для Северной Европы. Там наблюдается стареющее общество. Граждане преклонного возраста продолжают работать. Молодёжи мало. Значительная часть работающих иностранцев не имеет права на получение пенсий.

Италия, В тех странах Южной Европы, где ситуация с молодёжью выглядит не так ( Испания Греция ), наблюдаются существенные сложности: остающиеся работать пожилые граждане фактически отнимают работу и трудовой стаж у молодёжи, которой работать негде.

Свойственные Европе несправедливо высокие налоги, являющиеся неизбежным следствием такой социальной системы, дестимулируют предпринимательскую активность, в силу чего не создаётся новых рабочих мест, которые вновь-таки не достаются молодёжи.

Стоит ли России идти по такому пути? Возможны два ответа на этот вопрос, но по мнению автора этой статьи — нет, не стоит.

России нужно стимулировать активный экономический рост, более эффективное пользование имеющимися в стране ресурсами (не только природными, но и человеческим капиталом), за счёт роста экономики обеспечивать рост покупательной способности пенсий для самых заслуженных наших граждан — тех, кто долгие годы трудился на благо страны в народном хозяйстве.

Этой модели соответствует переход от страховой пенсии к накопительной. Увы, сейчас мы полным ходом идём в противоположном направлении.

С 2014 года средства накопительной части пенсий заморожены. Возврат этих средств гражданам, которые их вносили, не предполагается. Государство намеревается рассчитаться за них «баллами» в рамках страховой пенсии.

Однако накопительная пенсионная система показывает свою эффективность. Традиционно негосударственные пенсионные фонды были, как правило, более доходными, чем государственный — под управлением ВЭБ . Однако даже ВЭБ в 2016 году показал доходность по управлению портфелями пенсионных накоплений от 10,53% до 12,2% годовых, а в 2017 году — от 8,81% до 11,4% годовых, что в обоих случаях существенно выше уровня инфляции.

Каждый может посчитать, сколько составит его пенсия, если он откладывает 22% от своего заработка на вклад под 8,8% годовых при инфляции 2% годовых, и таким образом лично убедиться (следуя совету Лейбница) в эффективности накопительной системы.

Даже при накоплении 13,5% и направлении на выплаты нынешним пенсионерам 8,5% своего дохода начинающий сегодня работать гражданин за 38 трудовых лет обеспечит себе пенсию в размере своей заработной платы на период в 20 лет после выхода на пенсию в 60 лет.

При накопительной системе гражданин копит личную индивидуальную пенсию. Её размер зависит от роста экономики, что выражается в уровне доходности, которые пенсионный фонд начисляет ежегодно. Затем пенсия выплачивается, сохранившиеся в случае преждевременной смерти средства переходят наследникам. В случае если пенсионер проживает дольше расчётного периода ему выплачивается страховая пенсия.

Пенсионная реформа 2002 года предусматривала постепенный переход на накопительную пенсию граждан моложе 1967 года рождения. И это было правильным.

Каковы главные преимущества накопительной системы?

Во-первых, она позволяет гражданину управлять своей пенсией. Он может выйти на пенсию раньше или позже. Соответственно, размер пенсии будет меньше или больше. И это будет его личное решение, связанное с его личным отношением к готовности продолжать трудовую деятельность, исходя из состояния здоровья, размера индивидуальные пенсионных и иных накоплений и иных важных лично для него факторов.

Во-вторых, накопительная пенсионная система содействует долгосрочному экономическому развитию страны. Она обеспечивает национальную экономику длинными деньгами для капитального развития. Это тот самый источник финансирования для долгосрочных экономических проектов, который недоступен в ориентированной на короткие сроки вложения средств банковской системе.

Накопительная система, таким образом, выгодна как индивидуально самому гражданину, так и экономике страны в целом.

Не выгодна она лишь тем, кто здесь и сейчас заинтересован в проедании уплаченных гражданами взносов на накопительную часть пенсий.

Поэтому, когда заводится речь о повышении пенсионного возраста, спорить нужно не о том, повышать его или понижать. Спорить нужно о том, какую систему начисления пенсий мы строим.

Сохранение достойного уровня пенсий для действующих пенсионеров — безусловный приоритет и задача для государства. Однако, понимая, что мы не можем объективно обеспечить сохранение страховой пенсионной системы в текущем виде для тех, кому выйти на пенсию только предстоит, следует уже сегодня озаботиться созданием для них более благоприятной системы, защищённой от тех рисков, которые присущи системе нынешней и будут в ней только возрастать.

Следовательно, у повышения пенсионного возраста и у уменьшения пенсий есть разумная и эффективная альтернатива — это накопительная пенсионная система.