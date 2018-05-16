ЦБ выявил в I квартале в 1,5 раза больше организаций с признаками финансовой пирамиды

"За первый квартал 2018 года мы выявили 45 организаций с признаками пирамид, и это на 50% больше, чем за такой же период прошлого года", — заявил Лях.

По его словам, сейчас финансовые пирамиды чаще всего действуют в форме ООО — за первый квартал ЦБ выявил 27 таких организаций. «Еще девять пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, восемь действовали в виде интернет-проектов, и одна пирамида существовала в форме потребительского общества», — пояснил глава департамента ЦБ.

Банк России связывает рост выявления пирамид, а также и других видов безлицензионной деятельности, с тем, что регулятор проводит более активную работу по этому направлению, объяснил Лях. «Так, в начале этого года во всех семи главных управлениях образованы специальные отделы по противодействию нелегальной деятельной на финансовом рынке, а в Краснодаре создан хаб, который координирует работу таких отделов. Мы предполагаем, что усиление региональной составляющей позволит эффективнее выявлять и пресекать мошеннические схемы на финансовом рынке, ведь зачастую они зарождаются как раз в регионах, и „кочуют“ из одной области или края в другой», — отметил он.

В 2017 году Банк России обнаружили 137 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, в 2016 году их было 180, годом ранее — 200. При этом ущерб от их деятельности снижался: с 5,5 млрд рублей в 2015 году до 0,8 млрд рублей в 2017 году, следует из данных ЦБ.