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Range Rover Evoque — истинный Range Rover в компактном исполнении
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Range Rover Evoque — истинный Range Rover в компактном исполнении 

Wroom.ru 58 минут назад
Фото: Wroom.ru
Range Rover Evoque — яркий компактный внедорожник — он создан для активной жизни в мегаполисе, но способен на большее! Оставаясь истинным Land Rover, он подарит вам чувство уверенности на любых дорогах, в любую погоду.
Только до 31 мая 2018 года в "АВИЛОН" действуют специальные цены и выгодные кредитные предложения, а при обмене вашего автомобиля на Range Rover Evoque по программе Trade In выгода на новый автомобиль 2017 г.в. составит до 1 034 200 рублей*!
Приобретение любого автомобиля из модельного ряда Land Rover — настоящее удовольствие, а покупка такого автомобиля в дилерском центре «АВИЛОН» — это еще и невероятно выгодная сделка! Ваши дополнительные преимущества при выборе «АВИЛОН»:
Карта на сервисное обслуживание. ТО на 5 лет**Курс вождения Land Rover Experience в подарок***Кредит по ставке 3,7% годовых****Обмен по программе Trade In с привилегией*****Возможность уехать на новом Land Rover в день сделки.
Автомобили в наличии
Подробности уточняйте по телефону для бронирования автомобиля и записи на тест-драйв:
+7 (495) 135-20-19  WhatsApp / Viber: +7 (926) 711-70-10.
Ждем вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, 41, к. 1 (500 метров от ТТК).
landrover.avilon.ru  * Предложение действует с 11.05.18 по 31.05.18. Cтоимость указана для нового Range Rover Evoque Si4 240 5 Door — SE Dynamic 2017 г.в. и включает скидку в размере 50 000 рублей по программе Trade In. (Trade In — обмен автомобиля любой марки не старше 7 лет, приобретенного у официального дилера на территории РФ / Казахстана / Беларуси / Армении, на новый Range Rover Evoque в наличии с доплатой в салоне официального дилера Land Rover «АВИЛОН»). Предложение ограничено. Автомобиль на изображении может отличаться от представленных в салоне.
** ТО (техническое обслуживание) сроком на 5 лет включено в услугу «Сервисный пакет». Сервисный пакет входит в цену автомобиля и покрывает стоимость работ и запасных частей на все обязательные базовые операции в рамках регулярного ТО в течение 5 лет с момента покупки автомобиля либо до достижения пробега 120 000 км. Наличие данного пакета позволяет сократить затраты на обслуживание до 50% (в зависимости от срока владения и интенсивности эксплуатации автомобиля). Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
*** Подробности программы по телефону: +7 (495) 135-20-19 или в салоне официального дилера Land Rover «АВИЛОН».
**** Land Rover Financial Services (Финансовые услуги). Кредит предоставляется ООО Русфинанс Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1792, АО ЮниКредит Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1 (далее — «Банки»). Условия предложения: первоначальный взнос — 40%, срок кредита — 12 мес., ставка — 3,7% годовых, валюта кредита — рубль РФ. Требуется оформление полиса КАСКО (полное) в любой страховой компании (Русфинанс банк), в любой страховой компании, соответствующей требованиям банка (ЮниКредит). Сумма кредита от 100 000 руб. до 8 500 000 руб. в зависимости от банка. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Вы можете взять кредит на любых других условиях в рамках действующих программ Банка. Банк принимает решение о выдаче кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с установленными требованиями Банка к заёмщикам. Условия указаны по состоянию на 01.05.2018г. Программа распространяется на все комплектации новых Discovery. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
***** Trade In (Трейд ин) — обмен подержанного автомобиля Land Rover, ввезенного на территорию РФ официальным дилером и не старше 7 лет, на новый Land Rover с доплатой. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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