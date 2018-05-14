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Отпускники заплатят больше трех тысяч за день в Волгограде
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Отпускники заплатят больше трех тысяч за день в Волгограде 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоград попал в список самых популярных городов для летнего отдыха. Отдых в городе на Волге будет стоить чуть дешевле путешествия в Москву, Санкт-Петербург и Казань.
— В рейтинге городов, которые пользуются особой популярностью во время летних отпусков, Волгоград занял седьмую строчку, — рассказали специалисты сервиса Tvil.ru. — Если не считать города на побережье Черного моря, то самым популярным местом отдыха стали Москва и Санкт-Петербурга. Во время летних каникул путешественники с удовольствием бронируют путевку в Казань, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Чуть меньшим спросом пользуются Калининград, Нижний Новгород и Краснодар.
Волгоград, попавший в туристический топ, успел отличиться и подросшими ценами на жилье. Сутки в городе обойдутся путешественникам в 3060 рублей.
— За день в столице горожане заплатят в среднем 4400 рублей. Отдых в Казани обойдется в 3090 рублей, — уточнили эксперты в сфере туризма. — Жилье по самым демократичным ценам туристы найдут в Екатеринбурге — 2430 рублей за сутки — и в Краснодаре. Переночевать в южной гостинице будет стоить 1950 рублей.
Наплыв туристов в Волгограде заметили еще накануне Дня Победы. Представители туристических сервисов уверены, что к большому празднику путешественники вспомнили и о Калаче-на-Дону.
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