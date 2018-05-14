Отпускники заплатят больше трех тысяч за день в Волгограде

Санкт-Петербург и Казань. Волгоград попал в список самых популярных городов для летнего отдыха. Отдых в городе на Волге будет стоить чуть дешевле путешествия в Москву

— В рейтинге городов, которые пользуются особой популярностью во время летних отпусков, Волгоград занял седьмую строчку, — рассказали специалисты сервиса Tvil.ru. — Если не считать города на побережье Черного моря, то самым популярным местом отдыха стали Москва и Санкт-Петербурга. Во время летних каникул путешественники с удовольствием бронируют путевку в Казань, Ростов-на-Дону и Екатеринбург . Чуть меньшим спросом пользуются Калининград , Нижний Новгород и Краснодар

Волгоград, попавший в туристический топ, успел отличиться и подросшими ценами на жилье. Сутки в городе обойдутся путешественникам в 3060 рублей.

— За день в столице горожане заплатят в среднем 4400 рублей. Отдых в Казани обойдется в 3090 рублей, — уточнили эксперты в сфере туризма. — Жилье по самым демократичным ценам туристы найдут в Екатеринбурге — 2430 рублей за сутки — и в Краснодаре. Переночевать в южной гостинице будет стоить 1950 рублей.